O fim do SEO? Entenda o que é Answer Engine Optimization (AEO)

A otimização para motores de busca, tradicionalmente conhecida como Search Engine Optimization (SEO), pode estar com os dias contados.

Isso porque, com o avanço da inteligência artificial generativa e dos chatbots, a dinâmica dos mecanismos de pesquisa, como o Google, está mudando rapidamente. E, agora, uma nova técnica para os websites chamada de Answer Engine Optimization (AEO) tem ganhado espaço.

O AEO adapta os conceitos do SEO para o universo das buscas conversacionais e assistentes de voz, como ChatGPT, Google Bard, Alexa e Siri.

Em vez de focar em palavras-chave estáticas, a estratégia concentra-se em criar conteúdos estruturados, ricos semanticamente e alinhados à intenção real do usuário. Isso inclui responder a diversas variações de perguntas relacionadas a um mesmo tema e fornecer respostas claras e objetivas que podem ser usadas diretamente por mecanismos de IA.

Diferentemente do SEO, que tem como principal objetivo a geração de tráfego orgânico via cliques para websites, o AEO visa a exibição de respostas instantâneas nos próprios assistentes virtuais e mecanismos de pesquisa, muitas vezes dispensando a necessidade do clique. É aquela primeira parte do Google que mostra uma resposta de IA assim que o usuário procura algo.

A parceria Google-Reddit: combustível para a IA

Em 2024, Google e Reddit firmaram uma parceria estratégica avaliada em cerca de US$ 60 milhões anuais, que concedeu ao Google acesso à API de dados do Reddit para alimentar seus modelos de inteligência artificial, como o Gemini.

Com esse acordo, o Google passou a utilizar o conteúdo do Reddit — composto por discussões em tempo real e opiniões de usuários — para aprimorar o contexto das respostas geradas pelas suas IAs.

Além disso, o Google também passou a priorizar o conteúdo do Reddit nos resultados de busca, ampliando a visibilidade dos fóruns.

Essa colaboração se apresenta como um movimento significativo diante da transformação do consumo digital, em que a inteligência artificial e o AEO ganham protagonismo. Para o Reddit, o acordo também representa uma nova fonte de receita estratégica, especialmente após sua oferta pública inicial (IPO) em 2024.

Contudo, o destaque privilegiado do Reddit nos resultados do Google gerou debates na comunidade de SEO, questionando possíveis impactos negativos para sites tradicionais, além de levantar discussões sobre privacidade e o uso responsável dos dados dos usuários.

O reinado ameaçado

Mas nem o Google tem se mostrado imune às mudanças causadas pela IA.

Recentemente, Eddy Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple (AAPL), afirmou que o volume de buscas no Safari, o navegador da empresa, caiu pela primeira vez em abril de 2025 — um marco histórico negativo para a gigante de Mountain View.

A desaceleração nos cliques pagos levanta dúvidas sobre o modelo de negócios central da companhia.

Embora o Google não tenha explicado a queda, analistas do banco Bernstein, segundo o Business Insider, sugerem que fatores macroeconômicos, ou até mesmo melhorias nas respostas baseadas em AI Overviews, podem ter reduzido a necessidade de os usuários clicarem em anúncios.

Além disso, a crescente popularidade de plataformas como ChatGPT, da OpenAI, e as ferramentas de IA da Meta estão redesenhando o que significa "buscar" na internet.

Segundo estimativas da Bernstein, consultas em chatbots com IA generativa já alcançam volumes equivalentes a 15% das buscas processadas por mecanismos tradicionais.

Apesar de o Google afirmar que o número total de buscas está crescendo, dados da empresa de análise Statcounter apontam uma tendência diferente.

A participação da empresa no tráfego global de buscas caiu de 93%, em março de 2023, para 89,71%, em março de 2025.

Ao mesmo tempo, cerca de 1 bilhão de pessoas já usam IA nos produtos da Meta e o ChatGPT conta com cerca de 800 milhões de usuários.