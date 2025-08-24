Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

TikTok acelera uso de IA para moderação de conteúdo e reduz empregos no Reino Unido

Cortes de empregos fazem parte de uma estratégia global de centralização e uso de tecnologia automatizada

TikTok: Mais de 85% dos conteúdos que violam as regras é removido automaticamente (CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

TikTok: Mais de 85% dos conteúdos que violam as regras é removido automaticamente (CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11h40.

O TikTok iniciou um processo de reorganização global que deve impactar diretamente sua equipe de moderação de conteúdo no Reino Unido. A empresa planeja cortar centenas de postos de trabalho, substituindo progressivamente a atuação humana por sistemas de inteligência artificial. A decisão faz parte de uma estratégia mais ampla de centralização das operações de Trust & Safety e de expansão do uso de tecnologia automatizada.

A plataforma usa uma combinação de sistemas automatizados e moderadores humanos para moderação de conteúdo. Atualmente, mais de 85% do conteúdo que viola as regras da plataforma já é identificado e removido automaticamente por algoritmos. A empresa afirma que a automação aumenta a rapidez e a eficácia na detecção de postagens que vão contra as diretrizes.

A mudança acontece em meio à entrada em vigor do Online Safety Act, lei britânica que impõe às plataformas digitais a remoção rápida de conteúdos ilegais, a implementação de verificações de idade e medidas de proteção contra riscos digitais. O descumprimento pode gerar multas de até 18 milhões de libras ou 10% da receita global, além de outras sanções aplicadas pela Ofcom, órgão regulador responsável pela fiscalização.

"Estamos continuando uma reorganização que começamos no ano passado para fortalecer nosso modelo global de operação para moderação, o que inclui concentrar nossas operações em poucos locais globalmente", disse o TikTok à BBC.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a medida afeta parte dos aproximadamente 2.500 funcionários da empresa no Reino Unido. O plano prevê a redistribuição de funções para centros regionais, como Lisboa e Dublin, além da contratação de fornecedores terceirizados.

O TikTok vem melhorando seu desempenho nas operações europeias. A receita da companhia na região cresceu 38%, alcançando US$ 6,3 bilhões de dólares, enquanto o prejuízo líquido, antes de impostos, caiu de US$ 1,4 bilhão para US$ 485 milhões de dólares.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialRedes sociais

Mais de Tecnologia

O erro que fez o MySpace perder 12 anos de conteúdo e 50 milhões de músicas

Como repostar ou desfazer um repost no feed do Instagram

China produz energia solar recorde, diminui emissões de CO2, mas metas climáticas permanecem longe

O “redesign” dos EUA: Trump convida cofundador do Airbnb para transformar apps e sites do governo

Mais na Exame

Mundo

Primeiro-ministro do Canadá diz que garantia de segurança para a Ucrânia 'não são escolha da Rússia'

Marketing

A resposta da Gap à polêmica campanha da American Eagle com Sydney Sweeney

Casual

Global, mas brasileiro: Novo Territory tem importância central na estratégia de crescimento da Ford

Future of Money

Drex abandona blockchain: o que muda no jogo da tokenização no Brasil