Estudante de psicologia ajudou a criar próteses acessíveis e virou a Universitária do Ano da Enactus

Redatora
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 15h34.
Renata Perusso, estudante de psicologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no Paraná, foi eleita Universitária do Ano 2026 pela Enactus Brasil, organização de empreendedorismo social universitário.
Ela ajudou a criar o Asther, projeto que desenvolve próteses mioelétricas acessíveis para pessoas com deficiência em membros superiores, e representou o time Enactus UEM na final do Evento Nacional da Enactus Brasil (Eneb), em agosto, onde a equipe ficou com o vice-campeonato nacional.
Outra trajetória que se destacou no evento foi a de Maria Eduarda Aivi, de 22 anos, estudante de administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Aquidauana. O time dela criou o Itukéti, que transforma artesanato indígena em brinde corporativo.
“Quando a gente começou com o Asther, realmente a gente não tinha nada, a gente começou assim do zero, do zero mesmo”, diz Renata.
Antes de desenhar qualquer solução, a equipe conversou com mais de 80 pessoas com deficiência em membros superiores para entender se havia uma demanda real. As primeiras tentativas mostraram que construir uma prótese funcional, resistente, confortável e de baixo custo não era simples. A saída foi avançar com próteses mecânicas, que já podiam ser usadas, enquanto o time desenvolvia a tecnologia mioelétrica, mais complexa e sujeita a etapas extras de desenvolvimento e regulamentação.
O projeto chegou à fase de maturidade de impacto da Enactus em nove meses, ritmo mais rápido que o comum na rede. Na final do Eneb, a apresentação de Renata rendeu o segundo lugar nacional. “Foi um dos melhores momentos possíveis na minha vida e na história do time”, diz.
O título de Universitária do Ano reconhece o trabalho à frente do Asther e a forma como ela impulsionou outros integrantes do time. Renata faz parte do quadro de sócios que vai conduzir o projeto quando ele se tornar um negócio de impacto independente da Enactus. Segundo ela, o passo ainda depende da validação do modelo de negócio e de uma produção em escala.
Desenvolveu um projeto de impacto na faculdade? Inscreva-se no Prêmio Na Prática 2027
Maria Eduarda entrou na Enactus no começo da graduação sem grandes pretensões. Achou o nome estranho e se inscreveu porque precisava cumprir horas de extensão. Até então, não sabia o que era empreendedorismo social. Na primeira reunião, já estava envolvida na criação do primeiro projeto do time.
O Itukéti nasceu de uma conversa com uma empreendedora indígena, também acadêmica, que contou não se sentir valorizada no próprio ofício, sentimento que era de toda a comunidade. Os estudantes organizaram uma roda de conversa com os moradores, e o projeto surgiu dali. Hoje, peças de arte indígena são oferecidas a empresas como presente institucional, com rastreabilidade do impacto gerado.
“A gente costuma dizer que não faz o projeto para a comunidade, a gente faz o projeto com a comunidade”, diz Maria Eduarda.
Aquidauana fica a 139 quilômetros de Campo Grande, e a escolha da causa foi natural. “A comunidade indígena está muito presente na nossa região e também dentro da nossa universidade”, diz. Como os problemas da comunidade estão ligados, o time criou mais dois projetos: o Koyonoati, de agricultura familiar, e o Yukureati, que revitaliza a língua terena com materiais pedagógicos e o registro de histórias contadas pelos mais velhos.
A Enactus está presente em 34 países. No Brasil, reúne 129 times ativos e 3.154 universitários, que somam mais de 250 projetos de impacto socioambiental e mais de 254 mil horas de trabalho voluntário no último ano, segundo a organização.
Neste mês, o país recebe pela primeira vez a Enactus World Cup, competição mundial da rede. O evento acontece de 16 a 19 de novembro no Distrito Anhembi, em Santana, na zona norte de São Paulo, e o Brasil será representado pelo time da Universidade Federal do Pará (UFPA), campeão do Eneb 2026.
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Universitários que tiram projetos do papel durante a graduação são justamente o público do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário, que reconhece estudantes e recém-formados com iniciativas de impacto dentro e fora da sala de aula.
A conexão já aparece nos números. Na edição de 2025, 64 inscritos vieram de times da Enactus. Desses, 27 chegaram à fase de entrevistas, que reuniu cerca de 300 candidatos no total, e seis ficaram entre os 60 melhores.
As inscrições para o Prêmio Na Prática 2027 estão abertas.
Renata começou do zero e Maria Eduarda entrou por causa das horas de extensão. Os dois projetos mostram que muitas vezes o impacto começa assim, sem grandes planos.
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