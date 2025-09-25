O CD-ROM perdido do Pão de Açúcar que prometia delivery de mercado em 1995

Um vídeo que viralizou recentemente reavivou uma tecnologia quase esquecida: na gravação, um computador antigo executa um CD-ROM lançado em 1995 que permitia fazer compras de supermercado sem sair de casa. A novidade, criada pelo Pão de Açúcar, foi noticiada pela Folha de S. Paulo em 4 de setembro daquele ano: “Aquela tarefa enfadonha de fazer supermercado e ainda enfrentar fila no caixa pode ser eliminada da sua vida.”

A cena causou estranhamento em quem assistiu, e nos comentários se repetia a mesma dúvida: quem, afinal, teria acesso a uma tecnologia tão inovadora nos ainda distantes anos 1990?

O serviço foi desenvolvido com apoio das gigantes AT&T, Sony e Microsoft e recebeu investimento de US$ 500 mil (cerca de US$ 1 milhão em valores atuais).

No entanto, funcionava apenas em bairros de classe média alta da zona oeste de São Paulo, como Alto de Pinheiros e Alto da Lapa. Com uma taxa de entrega de R$ 9,30 (cerca de R$ 90 em valores de 2025), os produtos chegavam em até 24 horas e o pagamento era feito na entrega, em cheque ou nos cartões Credicard/Mastercard e Specialcard, este último exclusivo da rede.

Em entrevista à EXAME, Victor Maglio, diretor de e-commerce do GPA, explicou que a meta do projeto nunca foi massificar de início, mas fidelizar clientes. “O serviço foi inicialmente restrito a algumas regiões de São Paulo e tinha custo percebido elevado, mas seu objetivo estratégico era conveniência e qualidade para os clientes da rede.

Com a evolução tecnológica e operacional, o delivery deixou de ser um serviço pontual e se tornou uma operação escalável, acessível e rentável, consolidada como um dos projetos estratégicos do GPA. Somos líderes no segmento, tanto na nossa operação própria, quanto na atuação em parceria com os last mile delivery e fulfillment”, diz.

Antecipando uma tendência

Nas últimas duas décadas, as compras online de mercado deixaram de ser privilégio. Aplicativos e sites reduziram custos, taxas ficaram mais acessíveis e descontos ajudaram a expandir o hábito. Em 2020, durante a pandemia, o volume de compras digitais de mercado cresceu 29%, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico.

Pesquisa Datafolha no mesmo ano mostrou que o Pão de Açúcar seguia como favorito dos paulistanos, mesmo 25 anos após o lançamento do CD-ROM. Hoje, as vendas digitais representam 13% do faturamento do grupo. Dentro desse total, o modelo “clique e retire” responde por 30% e as entregas rápidas são feitas em parceria com plataformas externas.

O uso pelo Pão de Açúcar mostrava como esse formato já servia de ponte para novas formas de consumo, mesmo que restritas a um público seleto.