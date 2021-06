Com visual antecipado em vazamento, Windows 11 é anunciado pela Microsoft

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A nova atualização do Windows será anunciada oficialmente pela Microsoft nesta quarta-feira, 24, em evento online ao meio-dia.

A versão de número 11 chega sem muitas surpresas, já que houve um vazamento que mostrou comos será a aparência do sistema, além de uma cópia destinada a desenvolvedores que foi vazada nas redes sociais e testada em vídeos por youtubers.

Entre as principais características do Windows 11 percebidas com o vazamento, podem ser destacados o "Menu Iniciar" centralizado, um novo modo de gerenciar janelas, ícones remodelados, widgets no desktop e wallpapers destinados para modos claro e escuro.

No evento de hoje, a Microsoft vai trazer mais detalhes sobre a nova Microsoft Store, que deve tentar avançar um pouco mais sobre o mercado apps, a nova interface do pacote Office e mais integração do sistema com a loja de jogos Xbox Live.