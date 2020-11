Novo Poco M3, da Xiaomi, tem carregamento reverso e bateria ultrapotente

A chinesa Xiaomi anunciou nesta terça-feira, 24, o lançamento do mais novo celular de sua subsidiária Poco, o Poco M3. O aparelho chama a atenção por causa de sua bateria ultrapotente, com 6.000 miliampère-hora (mAh) e recarga rápida de 18 watts, além do carregamento reverso. Esse recurso permite usar a energia de outros dispositivos por meio de um cabo compatível com o celular, mas que não vem junto com o produto.

Sua câmera tripla na parte traseira se divide em uma principal, com 48 megapixels, e as restantes, com 2 megapixels cada uma, que auxiliam na captura macro e de profundidade de campo. Já a câmera frontal, de selfie, conta com um sensor de 8 megapixels e fica acima da tela LCD de 6,53 polegadas. Segundo a fabricante, a tela ocupa 90% do espaço frontal.

O Poco M3 conta com o sistema operacional Android 10 e a interface MIUI 12 desenvolvida pela Xiaomi. O aparelho tem opções de armazenamento de 64 GB e 128 GB, memória RAM de 4 GB, leitor de impressão digital e emissor infravermelho (para usar o celular como controle remoto).

Sem data para lançamento no Brasil, o celular será distribuído pela loja online chinesa AliExpress a partir do dia 27 de novembro, com preços variando de 810 a 920 reais. Na Black Friday, eles estarão disponíveis com desconto de 110 reais.