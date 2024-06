Novidade no antigo Twitter: Elon Musk oculta curtidas no X

O X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter e agora de propriedade de Elon Musk, começou a implementar a ocultação das curtidas dos usuários. Essa funcionalidade, já disponível para assinantes Premium, está sendo gradualmente expandida para todos os usuários. As informações são do Quartz.

A medida foi confirmada por Musk, que destacou a importância de permitir que as pessoas curtam postagens sem serem atacadas por isso. Segunda a publicação americana, uma fonte não identificada confirmou que a atualização está sendo implementada a partir desta quarta-feira (12).

Em maio, Haofei Wang, diretor de engenharia do X, havia mencionado que a plataforma planejava tornar as curtidas privadas. Wang apontou que as curtidas públicas incentivavam comportamentos inadequados, como o receio de curtir conteúdos mais polêmicos por medo de retaliação ou para proteger a imagem pública.

Enrique Barragan, engenheiro de software sênior na plataforma, explicou que os usuários ainda poderão ver quem curtiu suas postagens e a contagem de curtidas, mas não será possível visualizar quem curtiu as postagens de outras pessoas ou a aba de "curtidas" nos perfis.

Aumento do discurso de ódio

No ano passado, Musk indicou aos engenheiros do X que queria remover todos os botões de ação, enfatizando as visualizações ou impressões das postagens. Ele expressou a ideia de que os botões de curtir e compartilhar não eram importantes.

Desde que Musk assumiu o controle do antigo Twitter em outubro de 2022, estudos indicam que discursos de ódio e outros tipos de linguagem ofensiva aumentaram na plataforma.

A mudança para ocultar as curtidas é vista como um reflexo da tendência geral das mídias sociais de se afastarem da contagem de curtidas, permitindo que os usuários interajam com o conteúdo sem preocupações sobre como suas ações serão percebidas publicamente.