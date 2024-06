Com camisa do Messi, 'Homem-Aranha' da internet escala prédio de 30 andares na Argentina; veja vídeo

Escalar prédios e se jogar de grandes alturas é uma das marcas do Homem-Aranha, um dos super-heróis mais queridos da Marvel. Na ficção, ele chega no topo de arranha-céus sem muito esforço e, acima de tudo, sem quebrar um osso ou perder a vida. Na vida real, por outro lado, escalar prédios é uma atividade de alto risco — e uma das paixões do influenciador polonês Marcin Banot, de 36 anos, que estampou os jornais argentinos nesta terça-feira, 11.

Banot é conhecido na internet como "Homem-Aranha" por ser especializado em escalar arranha-céus e filmar todo o processo. Ontem, entretanto, o influenciador foi captado não pelas câmeras presas a seu corpo, mas pelas lentes das televisões argentinas: ele escalou um edifício de 30 andares, o Torre Globant, em Buenos Aires, sem nenhum tipo de proteção. Estava vestido com a camisa 10 da seleção argentina, uniforme do jogador Lionel Messi.

Veja o vídeo do homem escalando o prédio

Os bombeiros e a polícia de Buenos Aires foram chamados resgatá-lo. Banot estava entre o 8º e 15º andar quando os socorristas chegaram ao local e o levaram em segurança para o chão. O influenciador chegou a passar por uma avaliação médica e foi transferido para a delegacia mais próxima. "Ele tentou escapar em um momento, mas um dos bombeiros deu um salto e o agarrou. Não houve resistência nem nada. Ele ficou calmo e até se deixou amarrar", contou uma testemunha ao "Todo Notícias.

Homem-Aranha da vida real

Banot coleciona mais de 300 mil seguidores no Instagram, quase 260 mil subscritos no YouTube e mais de 130 mil no TikTok — rede na qual coleciona vídeos com mais de 10 milhões de visualizações. Entre os arranha-céus escalados está o Montparnasse Tower e a Torre Eiffel, em Paris (França), bem como outros prédios na Alemanha, Portugal e Cazaquistão. Outras publicações o mostram em cima de árvores e montanhas.

Nas redes sociais, ele se apresenta como um escalador profissional. Para o esporte, costuma usar somente luvas, um sapato específico e uma câmera que fica presa por uma tiara na cabeça. Seus vídeos acumulam milhões de visualizações nas redes sociais e mostram perspectivas que deixam o público com vertigem pelo medo de altura.