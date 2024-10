Verde: Rali na China deve continuar, mas sem grande efeito sobre Brasil

O mercado chinês reagiu nas últimas semanas após o anúncio de estímulos econômicos. Em apenas um mês, o índice da bolsa de Xangai subiu 17,4%. A forte alta beneficiou a gestora Verde Asset, uma das mais influentes do mercado brasileiro, que mantinha opções de compra no mercado de ações da China.

"O rali do mercado acionário chinês pode continuar por bastante tempo – afinal, o ponto de partida era historicamente barato e o posicionamento dos investidores bastante leve", afirmou a Verde em sua carta aos investidores.

O fundo multimercado da Verde, o principal da gestora, já vinha carregando essas opções de compra na China há alguns meses e recentemente havia aumentado suas posições.

As medidas anunciadas pelo governo chinês incluem linhas de crédito para empresas comprarem ações, redução da taxa de juros e apoio ao mercado imobiliário.

"Por vários anos, os mercados na China têm sido dominados por um sentimento bastante negativo, refletindo uma economia presa em uma espiral de queda de confiança, excesso de oferta e deflação, com políticas públicas incapazes de quebrar tal círculo vicioso. Pois bem, parece que o governo chinês resolveu reagir, e essa reação foi inicialmente focada em fazer as bolsas subirem", explica a Verde.

Efeito limitado no Brasil

A Verde acredita que ainda faltam estímulos fiscais e taxas de juros negativas para uma recuperação mais robusta da China, mas avalia que o Brasil e os preços das commodities deveriam se beneficiar, pelo menos em teoria.

Na prática, o cenário pode ser diferente, segundo a gestora.

"Nos parece que os benefícios de uma China mais sólida tendem a ser marginais para os ativos brasileiros, em meio a um cenário de dificuldades idiossincráticas, sem grandes sinais de melhora", diz a gestora.

No Brasil, a gestora continua zerada em bolsa e, no câmbio, desmontou a posição vendida em real contra o dólar. O fundo também reduziu as posições compradas em petróleo e manteve apostas em crédito high yield local e global.