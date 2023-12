5ª Conferência Mundial de Veículos de Nova Energia é realizada na China

A 5ª Conferência Mundial de Veículos de Nova Energia está sendo realizada em Haikou, na China, de 7 a 9 de dezembro. Nos últimos cinco anos, a conferência se tornou um indicador importante para liderar a inovação tecnológica e a transformação da indústria automotiva global.

A conferência deste ano tem como tema “Abertura, Inclusão, Cooperação e Desenvolvimento Comum”, convidando representantes de governos, indústrias, academias e instituições de pesquisa de todo o mundo para dialogar e trocar ideias sobre estratégias e caminhos para o desenvolvimento da indústria. O objetivo é criar consenso e impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade na indústria de veículos de energia nova.

Durante a conferência, mais de 50 empresas globais do setor de veículos de energia nova participarão da exposição, abrangendo veículos completos de energia nova, baterias, motores elétricos, controle eletrônico de veículos, células de combustível, tecnologia de rede inteligente, chips automotivos, fornecimento de energia, componentes integrados e outras tecnologias e produtos de ponta. Cerca de 30 modelos populares de veículos de energia nova serão apresentados em Haikou.

Atualmente, os veículos de energia nova são uma área crucial para a transformação ecológica e o desenvolvimento sustentável da indústria automotiva global, sendo também uma escolha estratégica para o desenvolvimento de alta qualidade da indústria automotiva na China.

Os dados mostram que, de janeiro a outubro, a produção e as vendas de veículos de energia nova na China atingiram 7,352 milhões e 7,280 milhões de unidades, respectivamente, um aumento de 33,9% e 37,8% em relação ao ano anterior, com uma participação de mercado de 30,4%. As exportações de veículos de energia nova atingiram 995 mil unidades, um aumento de 99,1% em relação ao ano anterior.