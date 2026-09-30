Nova rota de dados de internet quer ligar São Paulo à Europa sem passar pelos EUA

RESUMO ＋ A DE-CIX e a Cabo Verde Telecom planejam criar um corredor de dados entre Lisboa e São Paulo para tornar mais direta a troca de informações entre Europa, África Ocidental e América Latina. A parceria pretende reduzir a dependência de grandes centros de conectividade no norte da Europa e na América do Norte, ampliando a eficiência e a resiliência das redes. Por enquanto, as empresas assinaram apenas uma carta de intenções não vinculante. O projeto faz parte de um movimento de diversificação das rotas digitais do Brasil e de expansão da infraestrutura de conectividade no Atlântico.

A operadora alemã de pontos de troca de tráfego DE-CIX e a Cabo Verde Telecom (CVTelecom) vão trabalhar juntas em um novo corredor de dados ligando Lisboa, em Portugal, a São Paulo. A informação foi divulgada durante o Atlantic Convergence, conferência sobre infraestrutura digital no Atlântico organizada pela DE-CIX na capital portuguesa.

A proposta é tornar mais direta e eficiente a troca de dados entre o sul da Europa, a África Ocidental e a América Latina, reduzindo a dependência de grandes hubs de conectividade no norte europeu e na América do Norte. Hoje, boa parte do tráfego entre essas regiões ainda faz desvios por esses centros antes de chegar ao destino final.

O acordo prevê a interconexão das infraestruturas das duas empresas, em um modelo de serviço recíproco. A CVTelecom fica responsável pela capacidade de transporte entre Lisboa e São Paulo, enquanto a DE-CIX oferece acesso aos seus ecossistemas de interconexão na Europa e nas Américas.

Cabo Verde como porta de entrada digital

A escolha de Cabo Verde não é por acaso. O arquipélago fica entre a Europa, a África Ocidental e as Américas, em um ponto estratégico das principais rotas internacionais de conectividade. A parceria aposta nessa posição geográfica e na infraestrutura da CVTelecom para fortalecer o ecossistema digital do Atlântico Sul.

O corredor deve beneficiar operadoras de rede, provedores de internet, empresas de conteúdo e nuvem e grandes corporações que dependem de conexões intercontinentais rápidas e estáveis.

Por enquanto, o que existe é uma carta de intenções (letter of intent) não vinculante, que estabelece as bases da cooperação. As empresas ainda vão negociar os serviços previstos antes de assinar um acordo definitivo.

O Brasil no mapa do Atlântico

Para o Brasil, o movimento reforça uma tendência de diversificar as rotas de dados com a Europa e a África, que historicamente passavam pelos Estados Unidos. Ligações diretas como o cabo que conecta Fortaleza a Camarões já haviam aberto alternativas nessa direção.

A DE-CIX chegou ao país em 2025, com pontos de troca de tráfego em São Paulo e no Rio de Janeiro, e vem ampliando a operação local. Segundo a empresa, 76% das redes brasileiras conectadas a ela já operam com portas de 100 GE, padrão de alta capacidade associado a cargas de trabalho de inteligência artificial e nuvem.

Os desafios da conectividade africana

O anúncio acontece em um momento de investimentos crescentes no potencial de conectividade da África, cuja atividade de data centers avança rapidamente. Esse crescimento, no entanto, levanta discussões sobre resiliência.

Com 54 países e realidades muito diferentes entre si, o continente está longe de ser um mercado homogêneo de telecomunicações. Os preços de energia variam bastante de um país para outro, parte da infraestrutura é antiga, e cortes e falta de energia são frequentes. O calor intenso e as secas também dificultam os sistemas de resfriamento, o que torna mais complexa a instalação de data centers e redes de comunicação.

Nesse contexto, corredores de interconexão como o planejado por DE-CIX e CVTelecom tendem a ter efeito amplo: mais capacidade e eficiência para empresas e organizações, e acesso mais estável e confiável a serviços digitais para os usuários finais.