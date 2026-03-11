Tecnologia

Nova holding de ex-diretor da Meta planeja arrecadar US$ 1 bilhão com apoio da Sequoia

Ithaca Holdings será lançada como uma empresa voltada a acelerar indústrias com implementação de IA

John Hegeman, ex-diretor da Meta: executivo lançará holding com foco em aprimoramento de indústrias a partir de tecnologias modernas

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 11 de março de 2026 às 10h23.

John Hegeman, ex-diretor de receita da Meta, e Ravi Gupta, sócio da Sequoia Capital, se uniram com a expectativa de garantir US$ 1 bilhão em financiamento para a Ithaca Holdings, uma nova holding que terá como foco o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Enquanto Gupta permanece como sócio da Sequoia, ele deixou o cargo que exigia atenção em período integral em janeiro deste ano. Já Hegeman anunciou que não seria mais líder da divisão de receita da empresa de Mark Zuckerberg em novembro do ano passado.

Segundo a Bloomberg, a holding deve receber recursos da Sequoia, planejada para ser uma das investidoras de destaque da recém-formada companhia, que ainda não foi oficialmente apresentada. A intenção é que a Ithaca seja capaz de adquirir uma companhia, seja pública ou privada, do setor de tecnologia após a estreia da empresa para aprimorar o uso de ferramentas modernas como a inteligência artificial.

Maiores detalhes não foram apresentados no texto, mas fontes ouvidas pela Bloomberg destacaram que os objetivos da Ithaca ainda estão em fase inicial de testes e os planos para o futuro da holding podem mudar.

IA se torna abertura para investimento

Não são poucas as empresas em busca de atualização por meio da implementação de IA. Companhias de investimento permanecem em busca de abertura para acelerar a renovação em áreas como o setor de construção e o de saúde, com destaque para o investimento de US$ 5 bilhões planejado pela General Catalyst em empresas de diferentes ramos em Nova Délhi, na Índia. 

As startups também são um ponto de atenção. Uma pesquisa feita pelo CB Insights apontou que, em 2025, foram arrecadados US$ 225 bilhões para startups de IA. De maneira geral, o setor conquistou 48% do financiamento global de capital de risco. Na China, a empresa Victory Giant Technology Co. teve uma receita de receita de US$ 1,9 bilhão no último ano fiscal após mudar o direcionamento para o mercado de IA e estuda uma oferta pública que pode arrecadar mais de US$ 2 bilhões.

