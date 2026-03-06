IPO da SpaceX pode se beneficiar de estratégias pouco convencionais de Musk

Tecnologia

Com IPO que promete feitos históricos, SpaceX se beneficia de posicionamento de Musk para mudar estratégias comuns do setor

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 6 de março de 2026 às 10h14.

A abertura de capital (IPO) da SpaceX pode apresentar valores considerados históricos para o mercado de capitais. Conforme uma análise do Financial Times, a empresa de Elon Musk tem sido preparada para se tornar pública com o alinhamento dos planetas Júpiter, Vênus e Mercúrio e investidores estão otimistas para uma capitalização de mercado 'sete vezes maior' do que os US$ 200 bilhões obtidos em outubro de 2024.

Ainda de acordo com a reportagem, é esperado que a avaliação fique em US$ 1,75 trilhão. Entre o décimo mês de 2024 e fevereiro de 2026, as empresas SpaceX e xAI — que opera a inteligência artificial das companhias de Musk — ganharam mais de US$ 1 trilhão em avaliação, superando o crescimento de rodadas de financiamento de empresas como OpenAI Anthropic.

O aumento de US$ 50 bilhões superaria o recorde de US$ 25 bilhões do grupo chinês Alibaba e aproximaria a SpaceX das 10 empresas globais que ultrapassaram US$ 1 trilhão em 2025. O valor, entretanto, ainda não chega perto dos US$ 4,5 trilhões da Nvidia, líder absoluta no mercado atual de tecnologia. A posição do empresário no setor faz com que a SpaceX tenha maior domínio sobre o quanto investidores de sua IPO devem pagar, e não o contrário.

Para 2026, a expectativa de receita foi definida entre US$ 22 bilhões e US$ 24 bilhões e o crescimento para 2027 tem sido apontado como ainda maior. Hoje, a SpaceX se beneficia de valores oriundos de fundos de capital de risco, fundos soberanos, parceiras comerciais e milhares de funcionários que tiveram mudanças significativas na carreira com a retenção de patrimônio líquido.

A SpaceX também pode inovar no setor com uma repartição financeira maior do que o comum para investidores da indústria do varejo, buscando estabelecer maior controle sobre os valores investidos por membros tradicionais. Discussões sobre maior acesso a processos governamentais dos Estados Unidos também são debatidos por empresas com interesse nas empreitadas de Musk, que tem se aproximado da agenda política.

IPO sanará dívidas de Musk

A dívida de US$ 17,5 bilhões das empresas X e xAI será paga de forma integral antes do IPO. Conforme informações da Bloomberg, a instituição financeira Morgan Stanley tem alertado aos credores que as companhias de tecnologia de Musk resolverão o valor da dívida; detalhes sobre os fundos do pagamento foram mantidos em confidencialidade pelas pessoas ouvidas pela reportagem.

As companhias do bilionário estão redirecionando esforços para recuperar dinheiro após a queda de US$ 3,3 bilhões na receita anual da Tesla e os gastos crescentes da xAI em data centers e contratações, além dos gastos mensais referentes às dívidas em aberto. A previsão é que o IPO seja listado de forma confidencial em junho deste ano, ao passo em que os titulos de alto rendimento de US$ 3 bilhões serão resgatados a 117 centavos de dólar.

