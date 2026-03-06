IPO da SpaceX pode se beneficiar de estratégias pouco convencionais de Musk

A abertura de capital (IPO) da SpaceX pode apresentar valores considerados históricos para o mercado de capitais. Conforme uma análise do Financial Times, a empresa de Elon Musk tem sido preparada para se tornar pública com o alinhamento dos planetas Júpiter, Vênus e Mercúrio e investidores estão otimistas para uma capitalização de mercado 'sete vezes maior' do que os US$ 200 bilhões obtidos em outubro de 2024.

Ainda de acordo com a reportagem, é esperado que a avaliação fique em US$ 1,75 trilhão. Entre o décimo mês de 2024 e fevereiro de 2026, as empresas SpaceX e xAI — que opera a inteligência artificial das companhias de Musk — ganharam mais de US$ 1 trilhão em avaliação, superando o crescimento de rodadas de financiamento de empresas como OpenAI e Anthropic.

O aumento de US$ 50 bilhões superaria o recorde de US$ 25 bilhões do grupo chinês Alibaba e aproximaria a SpaceX das 10 empresas globais que ultrapassaram US$ 1 trilhão em 2025. O valor, entretanto, ainda não chega perto dos US$ 4,5 trilhões da Nvidia, líder absoluta no mercado atual de tecnologia. A posição do empresário no setor faz com que a SpaceX tenha maior domínio sobre o quanto investidores de sua IPO devem pagar, e não o contrário.

Para 2026, a expectativa de receita foi definida entre US$ 22 bilhões e US$ 24 bilhões e o crescimento para 2027 tem sido apontado como ainda maior. Hoje, a SpaceX se beneficia de valores oriundos de fundos de capital de risco, fundos soberanos, parceiras comerciais e milhares de funcionários que tiveram mudanças significativas na carreira com a retenção de patrimônio líquido.

A SpaceX também pode inovar no setor com uma repartição financeira maior do que o comum para investidores da indústria do varejo, buscando estabelecer maior controle sobre os valores investidos por membros tradicionais. Discussões sobre maior acesso a processos governamentais dos Estados Unidos também são debatidos por empresas com interesse nas empreitadas de Musk, que tem se aproximado da agenda política.

IPO sanará dívidas de Musk

A dívida de US$ 17,5 bilhões das empresas X e xAI será paga de forma integral antes do IPO. Conforme informações da Bloomberg, a instituição financeira Morgan Stanley tem alertado aos credores que as companhias de tecnologia de Musk resolverão o valor da dívida; detalhes sobre os fundos do pagamento foram mantidos em confidencialidade pelas pessoas ouvidas pela reportagem.

As companhias do bilionário estão redirecionando esforços para recuperar dinheiro após a queda de US$ 3,3 bilhões na receita anual da Tesla e os gastos crescentes da xAI em data centers e contratações, além dos gastos mensais referentes às dívidas em aberto. A previsão é que o IPO seja listado de forma confidencial em junho deste ano, ao passo em que os titulos de alto rendimento de US$ 3 bilhões serão resgatados a 117 centavos de dólar.