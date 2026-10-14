Boné que promete ler mentes com IA atrai investimento de US$ 50 milhões

RESUMO ＋ A Sabi captou US$ 50 milhões para desenvolver um boné que pretende converter sinais cerebrais em instruções para inteligência artificial. A tecnologia dispensa implantes, mas ainda precisa demonstrar que funciona com precisão fora do laboratório.

Dar uma ordem a um assistente de inteligência artificial (IA) sem falar, digitar ou tocar em uma tela é a proposta da Sabi, startup americana que captou US$ 50 milhões para desenvolver toucas e bonés capazes de interpretar sinais cerebrais. A rodada, anunciada na semana passada, foi liderada pela Khosla Ventures, do investidor Vinod Khosla.

O acessório ainda está em desenvolvimento e a empresa pretende apresentar um protótipo na CES, feira de tecnologia que acontece em janeiro de 2027, em Las Vegas. A expressão “ler mentes” resume a ambição do projeto de transformar palavras imaginadas intencionalmente pelo usuário em comandos digitais.

Segundo a Forbes, que ouviu uma pessoa familiarizada com a negociação, o investimento avaliou a Sabi em US$ 600 milhões. Accel, Initialized Capital e DST Global estão entre os participantes da rodada.

Como o boné pretende transformar pensamento em comando

O Sabi Cap combina sensores com um modelo de IA treinado para relacionar atividade cerebral a palavras e intenções. No site da empresa, o funcionamento é dividido em três etapas: captar os sinais, reunir dados para treinamento e usar o modelo para interpretar os padrões encontrados.

A tecnologia utiliza eletroencefalografia, ou EEG, que registra a atividade elétrica do cérebro. Segundo a Sabi, seus sensores conseguem captar sinais através do cabelo, sem gel ou cirurgia. Um modelo treinado com mais de 100 mil horas de registros neurais processa essas informações.

A empresa desenvolve funções como converter fala imaginada em texto e transformar comandos mentais treinados em pedidos para uma IA. O objetivo é criar uma nova forma de interação com computadores, conectada sem fio ao celular ou ao PC.

A proposta faz parte do campo das interfaces cérebro-computador, também explorado pela Neuralink, empresa de implantes cerebrais de Elon Musk. Na Sabi, a aposta comercial está em um dispositivo que possa ser colocado e retirado como uma peça de roupa.

O que já foi testado — e o que ainda é promessa

À Forbes, Rahul Chhabra, CEO e cofundador da Sabi, afirmou que um protótipo de laboratório, semelhante a um capacete conectado por fios, alcançou até 77% de precisão na transcrição de pensamentos em usuários com mais de duas semanas de uso.

Mas há um obstáculo físico importante. Segundo a WIRED, sinais captados externamente atravessam pele e osso e chegam aos sensores enfraquecidos. Além disso, padrões cerebrais variam entre pessoas. Reconhecer um conjunto limitado de comandos é uma tarefa diferente de acompanhar linguagem natural continuamente.

A conexão entre atividade cerebral e ferramentas digitais já aparece em aplicações assistivas. Bradford Smith, paciente com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) que recebeu um implante da Neuralink, utiliza o computador e recorre ao Grok para ajudá-lo a formular respostas. Esse tipo de uso também exige distinguir o sinal captado da contribuição da IA na construção da mensagem.

A Sabi usará o investimento para ampliar sua base de dados, concluir o chip e fabricar os primeiros dispositivos. A apresentação de 2027 será uma oportunidade de mostrar quanto da proposta já consegue sair do ambiente de laboratório.