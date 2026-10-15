Dona do Claude amplia receita em 45% e mira avaliação de US$ 2 trilhões no IPO

RESUMO ＋ A Anthropic informou a potenciais investidores que faturou US$ 16,8 bilhões no terceiro trimestre e teve lucro em termos ajustados. Os números foram apresentados em um encontro em São Francisco, enquanto a desenvolvedora do Claude prepara sua abertura de capital.

A Anthropic, dona do Claude, apresentou aos investidores uma receita de US$ 16,8 bilhões no terceiro trimestre. A Anthropic compartilhou o resultado em uma reunião na quarta-feira, 14, em São Francisco, enquanto prepara sua abertura de capital.

Segundo a Reuters, a receita cresceu 45% em relação ao trimestre anterior, quando somou US$ 11,6 bilhões. A empresa também informou ter registrado lucro em termos ajustados no período — uma medida que exclui determinados itens e não equivale necessariamente ao lucro líquido.

Participaram da apresentação o CEO Dario Amodei e o diretor financeiro Krishna Rao. O encontro serviu para aproximar potenciais acionistas da companhia antes da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

O avanço do Claude até a bolsa

A Anthropic chega à preparação para o IPO depois de uma rodada de financiamento que já a colocou perto de US$ 1 trilhão em valor de mercado privado. Em maio, levantou US$ 65 bilhões, em uma operação que avaliou a companhia em US$ 965 bilhões após o aporte.

Na ocasião, a empresa afirmou que os recursos financiariam pesquisa, ampliação da capacidade de computação e expansão de produtos e parcerias. A estratégia inclui ferramentas como Claude Code, voltada à programação, e Cowork, desenvolvido para tarefas de trabalho.

A distribuição também passa por outras gigantes de tecnologia. Segundo a Anthropic, seus modelos estão disponíveis nas plataformas de nuvem de Amazon, Google e Microsoft. Essas parcerias permitem levar o Claude a empresas que já contratam infraestrutura desses fornecedores.

Receita trimestral e receita anualizada são diferentes

O resultado apresentado agora mede o faturamento de um trimestre. É diferente da receita anualizada, indicador usado com frequência para descrever o crescimento das empresas de inteligência artificial.

Em maio, por exemplo, a própria Anthropic anunciou que sua receita anualizada havia ultrapassado US$ 47 bilhões. Essa métrica projeta para um ano o ritmo de faturamento de um período mais curto; não significa que a companhia já recebeu aquele valor ao longo de 12 meses.

A distinção importa para acompanhar a expansão do negócio sem confundir vendas realizadas com uma extrapolação do ritmo mais recente.

A conta da infraestrutura acompanha o crescimento

A preparação para a bolsa também expõe o custo da infraestrutura necessária para desenvolver e operar os modelos. Segundo a Reuters, a Anthropic assumiu pelo menos US$ 518 bilhões em compromissos com nuvem, computação e infraestrutura ao longo de uma década.

A companhia busca uma avaliação superior a US$ 2 trilhões no IPO. A estreia na bolsa deve ficar para depois das eleições legislativas americanas de novembro, segundo a agência.