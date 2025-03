Nokia e Amazon encerram disputa judicial global por patentes para streaming

A Nokia e a Amazon chegaram a um acordo frente a disputa por licença entre as duas companhias em todas as jurisdições. As companhias assinaram um acordo de patente que cobre o uso de tecnologias de vídeo da Nokia nos streamings e dispositivos Amazon, diz nota da Nokia publicada nesta segunda-feira.

A empresa finlandesa havia entrado na justiça contra a gigante de e-commerce por usar suas tecnologias sem autorização, o que resultou em processos nos Estados Unidos, Alemanha, Índia, Reino Unido e União Europeia. A empresa obteve vitória na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos.

Já a Amazon acusou a Nokia de usar patentes essenciais e padrões para bloquear produtos em vez de oferecer licenças justas.

A Nokia tem reforçado seu portfólio de patentes nos últimos anos em diversas cortes. Em 2021, a companhia fechou um acordo de patentes que deu fim à litigação de patentes com a Lenovo e, mais tarde naquele mesmo ano, com o grupo dono da Mercedes-Benz, Daimler.