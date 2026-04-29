Uber diz que IA reduziu pela metade tempo de lançamento de novos produtos

A Uber afirmou que o uso de ferramentas de inteligência artificial agêntica reduziu pela metade o tempo necessário para lançar novos produtos dentro do aplicativo. Segundo a empresa, recursos apresentados nesta semana só chegaram tão rápido ao mercado por causa dessa nova forma de desenvolvimento.

Entre as novidades aceleradas por IA estão a reserva de hotéis, um sistema de reservas por voz e uma nova ferramenta de busca ampla dentro da plataforma, anunciadas no evento Go-Get, em Nova York.

O CTO da companhia, Praveen Neppalli Naga, disse ao TechCrunch que uma funcionalidade como a reserva de hotéis normalmente levaria pelo menos um ano entre desenvolvimento, testes e depuração.

Agora, esse prazo caiu pela metade com o uso de ferramentas como o Cursor, plataforma voltada para programação assistida por IA.

"O que vimos nos últimos meses foi uma redefinição fundamental, uma nova forma de construir software", afirmou o executivo.

Segundo Naga, o principal problema da Uber nunca foi falta de ideias, mas limitação de tempo e recursos para transformar esses projetos em produtos reais.

Com a adoção crescente desses fluxos de trabalho baseados em IA, a expectativa é acelerar ainda mais o ritmo de lançamentos internos e permitir que engenheiros entreguem mais produtos em menos tempo.

A empresa trata essa mudança como uma virada estrutural iniciada no fim de 2025, quando ferramentas mais avançadas de IA agêntica começaram a ganhar maturidade no mercado corporativo.

Empresa amplia recursos além de transporte e entrega

Além da reserva de hotéis, a Uber também lançou o Travel Mode, recurso que funciona como um guia de viagem com sugestões turísticas, favoritos locais e informações úteis sobre o destino visitado.

No Uber Eats, a empresa criou um hub de "room service", com itens frequentemente esquecidos em viagens e, futuramente, recomendações de restaurantes e integração com reservas de mesa via OpenTable.

Outro recurso anunciado foi o "Eats for the Way", que permitirá ao usuário pedir bebidas e snacks para estarem dentro do carro ao reservar um Uber Black.