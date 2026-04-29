Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Uber diz que IA reduziu pela metade tempo de lançamento de novos produtos

Empresa afirma que ferramentas de IA agêntica aceleraram criação de recursos como reserva de hotéis e busca integrada no aplicativo

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15h37.

Última atualização em 29 de abril de 2026 às 15h40.

A Uber afirmou que o uso de ferramentas de inteligência artificial agêntica reduziu pela metade o tempo necessário para lançar novos produtos dentro do aplicativo. Segundo a empresa, recursos apresentados nesta semana só chegaram tão rápido ao mercado por causa dessa nova forma de desenvolvimento.

Entre as novidades aceleradas por IA estão a reserva de hotéis, um sistema de reservas por voz e uma nova ferramenta de busca ampla dentro da plataforma, anunciadas no evento Go-Get, em Nova York.

O CTO da companhia, Praveen Neppalli Naga, disse ao TechCrunch que uma funcionalidade como a reserva de hotéis normalmente levaria pelo menos um ano entre desenvolvimento, testes e depuração.

Agora, esse prazo caiu pela metade com o uso de ferramentas como o Cursor, plataforma voltada para programação assistida por IA.

"O que vimos nos últimos meses foi uma redefinição fundamental, uma nova forma de construir software", afirmou o executivo.

Segundo Naga, o principal problema da Uber nunca foi falta de ideias, mas limitação de tempo e recursos para transformar esses projetos em produtos reais.

Com a adoção crescente desses fluxos de trabalho baseados em IA, a expectativa é acelerar ainda mais o ritmo de lançamentos internos e permitir que engenheiros entreguem mais produtos em menos tempo.

A empresa trata essa mudança como uma virada estrutural iniciada no fim de 2025, quando ferramentas mais avançadas de IA agêntica começaram a ganhar maturidade no mercado corporativo.

Empresa amplia recursos além de transporte e entrega

Além da reserva de hotéis, a Uber também lançou o Travel Mode, recurso que funciona como um guia de viagem com sugestões turísticas, favoritos locais e informações úteis sobre o destino visitado.

No Uber Eats, a empresa criou um hub de "room service", com itens frequentemente esquecidos em viagens e, futuramente, recomendações de restaurantes e integração com reservas de mesa via OpenTable.

Outro recurso anunciado foi o "Eats for the Way", que permitirá ao usuário pedir bebidas e snacks para estarem dentro do carro ao reservar um Uber Black.

Acompanhe tudo sobre:Uber

Mais de Tecnologia

Uber entra no ramo de hotéis e amplia aposta em virar plataforma de viagens

YouTube TV lança tela dividida para até 4 canais e amplia opções de conteúdo

Google Tradutor lança ferramenta para aprendizado de idiomas ao celebrar 20 anos

Como usar o celular para assinar documentos com validade jurídica no Brasil

Mais na Exame

Mercados

Reunião do Fed tem maior 'racha' entre membros em mais de 30 anos

Tecnologia

Uber entra no ramo de hotéis e amplia aposta em virar plataforma de viagens

Esporte

Rival do Brasil na Copa do Mundo sofre lesão muscular e desfalca PSG

Pop

Novo filme de Jack Ryan divulga pôster; veja como ficou