O processador de alimentos tem quase 105 mil buscas mensais no Google e é um dos eletroportáteis que mais economizam tempo na cozinha. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Philips Walita e Mondial.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de processador o ChatGPT recomenda?

A Philips Walita aparece em 84,8% das respostas, e a Mondial, em 83%, em empate técnico. A Mondial é a primeira citada com mais frequência (posição média de 2,14). Oster (76,5%), Philco (74%) e Britânia (68%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Arno (44%) e Electrolux (37%) também estão no top 10.

A Mondial é a marca mais associada a custo-benefício, argumento presente em 11,8% das respostas. A Philco é lembrada pela potência, e a Electrolux, pela campanha com "mais de 100 produtos em oferta".

Quanto custa um processador de alimentos na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT responde como uma vitrine de preços. Os valores citados foram:

Mondial: R$ 219,90;

R$ 219,90; Britânia: R$ 259;

R$ 259; Philco: R$ 266,91;

R$ 266,91; Oster: R$ 322,90.

Multiprocessadores com liquidificador acoplado, espremedor e vários discos de corte formam uma faixa de preço mais alta, acima de R$ 400.

Como escolher um processador de alimentos?

Potência: de 500 W a 1.000 W atendem bem o uso doméstico. Massas e alimentos duros pedem mais potência;

de 500 W a 1.000 W atendem bem o uso doméstico. Massas e alimentos duros pedem mais potência; Capacidade da tigela: 2 a 3 litros servem para famílias; modelos menores (miniprocessadores) são práticos para picar alho, cebola e ervas;

2 a 3 litros servem para famílias; modelos menores (miniprocessadores) são práticos para picar alho, cebola e ervas; Acessórios: discos para fatiar e ralar, lâmina para massas e espremedor ampliam o uso;

discos para fatiar e ralar, lâmina para massas e espremedor ampliam o uso; Segurança e limpeza: trava de segurança na tampa e peças que vão à lava-louças.

Para tarefas pequenas, um mixer de mão com miniprocessador pode substituir o processador. Quem já tem liquidificador potente deve avaliar se o novo aparelho traz funções realmente diferentes.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Rede Achados, com 56% de participação. Mercado Livre (50,7%), Amazon (36,8%) e Magazine Luiza (26,8%) são os varejistas do ranking. Para não cair em promoções infladas, veja o que diz o estudo sobre "Black Fraude".

Perguntas frequentes

Qual o melhor processador de alimentos na Black Friday? Segundo a Ranqia, Philips Walita e Mondial estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Processador de alimentos bom e barato? A IA associa a Mondial a custo-benefício, com modelo citado por R$ 219,90.