Enquanto alguns hotéis eliminam o espelho, outros encomendam móveis sob medida ou escondem a peça atrás de cortinas e armários (Pexels)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17h07.
"Espelho" é um termo amplo, com quase 108 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre espelhos decorativos na Black Friday 2026, a resposta tem um padrão incomum: as lojas aparecem mais do que as marcas.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
O Mercado Livre aparece em 54,8% das respostas, à frente de qualquer fabricante. A Ferreira Costa vem em segundo, com 48,8%, lembrada pela "variedade de formatos". Leroy Merlin (41,5%), Shopee (40,5%), MadeiraMadeira (33,5%) e Amazon (21,8%) também estão no ranking. Ao todo, seis das dez posições são de varejistas.
A Bianchini é a fabricante mais citada, com 45,8%, e costuma aparecer antes do Mercado Livre na lista (posição média de 3,19). Tok&Stok e Westwing também entram no top 10.
Nenhuma marca alcançou o quadrante de líderes do Grid Ranqia, sinal de um mercado pulverizado na visão da IA. A fonte mais citada é o site da MadeiraMadeira, com 71,2% de participação.
O ChatGPT funciona como vitrine de preços nessa categoria. Os valores citados foram:
Espelhos grandes de chão, com moldura de madeira ou metal, e modelos orgânicos com iluminação de LED formam faixas de preço mais altas.
Para quem quer reformar a decoração, a EXAME mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Em caso de avaria, as regras de troca valem também na Black Friday.
Qual a melhor loja para comprar espelho na Black Friday? Segundo a Ranqia, Mercado Livre e Ferreira Costa são as mais citadas pelo ChatGPT.
Qual marca de espelho o ChatGPT indica? A Bianchini é a fabricante mais lembrada, com 45,8% das respostas.