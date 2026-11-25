"Espelho" é um termo amplo, com quase 108 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre espelhos decorativos na Black Friday 2026, a resposta tem um padrão incomum: as lojas aparecem mais do que as marcas.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Onde comprar espelho na Black Friday, segundo o ChatGPT?

O Mercado Livre aparece em 54,8% das respostas, à frente de qualquer fabricante. A Ferreira Costa vem em segundo, com 48,8%, lembrada pela "variedade de formatos". Leroy Merlin (41,5%), Shopee (40,5%), MadeiraMadeira (33,5%) e Amazon (21,8%) também estão no ranking. Ao todo, seis das dez posições são de varejistas.

A Bianchini é a fabricante mais citada, com 45,8%, e costuma aparecer antes do Mercado Livre na lista (posição média de 3,19). Tok&Stok e Westwing também entram no top 10.

Nenhuma marca alcançou o quadrante de líderes do Grid Ranqia, sinal de um mercado pulverizado na visão da IA. A fonte mais citada é o site da MadeiraMadeira, com 71,2% de participação.

Quanto custa um espelho decorativo na Black Friday?

O ChatGPT funciona como vitrine de preços nessa categoria. Os valores citados foram:

Bianchini: R$ 69,90 e R$ 299,90, com a marca descrita como "destaque em descontos";

R$ 69,90 e R$ 299,90, com a marca descrita como "destaque em descontos"; Outros modelos: R$ 199,90 e R$ 263,40.

Espelhos grandes de chão, com moldura de madeira ou metal, e modelos orgânicos com iluminação de LED formam faixas de preço mais altas.

Como escolher um espelho decorativo?

Tamanho e função: espelhos grandes ampliam visualmente ambientes pequenos; acima de aparadores e lavatórios, a largura não deve ultrapassar a do móvel;

espelhos grandes ampliam visualmente ambientes pequenos; acima de aparadores e lavatórios, a largura não deve ultrapassar a do móvel; Formato: orgânicos e redondos estão em alta e suavizam ambientes retos; retangulares de corpo inteiro funcionam em quartos e halls;

orgânicos e redondos estão em alta e suavizam ambientes retos; retangulares de corpo inteiro funcionam em quartos e halls; Espessura do vidro: 4 mm é o mínimo para peças grandes, evitando distorção da imagem;

4 mm é o mínimo para peças grandes, evitando distorção da imagem; Fixação: espelhos pesados exigem buchas e parafusos adequados ou instalação profissional;

espelhos pesados exigem buchas e parafusos adequados ou instalação profissional; Entrega: vidro exige embalagem reforçada. Confira a política de troca em caso de quebra no transporte.

Para quem quer reformar a decoração, a EXAME mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Em caso de avaria, as regras de troca valem também na Black Friday.

Perguntas frequentes

Qual a melhor loja para comprar espelho na Black Friday? Segundo a Ranqia, Mercado Livre e Ferreira Costa são as mais citadas pelo ChatGPT.

Qual marca de espelho o ChatGPT indica? A Bianchini é a fabricante mais lembrada, com 45,8% das respostas.