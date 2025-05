Nintendo Switch 2: onde comprar na pré venda e com descontos

A pré-venda do Nintendo Switch 2 já começou no Brasil na última quarta-feira, 30 de abril. O lançamento mundial do console está agendado para o dia 5 de junho. O preço sugerido para a edição padrão do Switch 2 é de R$ 4.499,99, enquanto o pacote que inclui uma cópia digital de Mario Kart World está sendo vendido por R$ 4.799,99.

Onde comprar o Nintendo Switch 2 e como aproveitar os descontos

Confira onde comprar o Nintendo Switch 2 no Brasil e como aproveitar as ofertas de pré-venda:

Amazon

Na Amazon, o bundle do Switch 2 com Mario Kart World pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. O console pode estar temporariamente esgotado, mas o estoque será atualizado em breve.

Kabum

A loja Kabum oferece 7% de desconto para pagamento à vista via Pix ou cartão de crédito. Para compras feitas até o dia 2 de maio, a loja oferece um cupom de 12% de desconto em jogos do Switch 1.

Mercado Livre

No Mercado Livre, o bundle do Switch 2 tem 7% de desconto para pagamentos com Pix ou saldo do Mercado Pago. Também é possível parcelar em até 18 vezes utilizando o cartão Mercado Livre.

Especificações do Nintendo Switch 2

O Nintendo Switch 2 chega com novidades, como uma tela LCD de 7,9 polegadas, armazenamento interno de 256 GB e novos controles Joy-Con 2 com conexão magnética. O console também é retrocompatível com jogos do Switch original, garantindo uma transição suave para os novos usuários.