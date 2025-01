Nintendo apresenta Switch 2: console tem design maior, controles redesenhados e retrocompatibilidade

A Nintendo revelou os primeiros detalhes do Nintendo Switch 2 em um vídeo divulgado nesta quinta-feira (16). Embora ainda não tenha uma data específica de lançamento, a empresa confirmou que o console será lançado em 2025 . O novo modelo mantém o formato híbrido que consagrou o Switch, mas apresenta um design maior, melhorias nos controles e novas funcionalidades.

Os Joy-Cons, controles removíveis que se tornaram uma marca registrada do Switch, trazem mudanças importantes. Agora, eles se fixam nas laterais do console de forma mais prática, possivelmente com o uso de ímãs, segundo rumores anteriores .

Na parte inferior do controle direito, há um novo botão, anteriormente vazado em imagens não oficiais. Além disso, os botões SL e SR foram redesenhados, ficando maiores do que os presentes no modelo original.

Outro destaque é o novo conector USB-C no topo do console, enquanto o suporte traseiro, usado para mantê-lo na posição vertical, agora possui um design em forma de “U”. O dock, usado para conexão com TVs, também recebeu ajustes visuais, adotando bordas mais arredondadas.

Apesar das mudanças, o Switch 2 será retrocompatível com jogos físicos e digitais da geração anterior . No entanto, a Nintendo alerta que “certos jogos do Nintendo Switch podem não ser suportados ou totalmente compatíveis com o Nintendo Switch 2”. O vídeo promocional mostra apenas um jogo em ação, aparentemente um novo título de Mario Kart.

A Nintendo planeja compartilhar mais detalhes em um evento online chamado Nintendo Direct, que será realizado em 2 de abril de 2025.