Uma nova atualização do aplicativo da Netflix para Smart TVs deve chegar em breve. A nova função tem como objetivo facilitar a vida do usuário no momento de escolher uma série para assistir e já está disponível em alguns dispositivos no mundo.

A nova aba, chamada e “Bombando”, fica no menu do serviço de streaming (os três riscos do lado esquerdo da televisão) e pretende manter todos os usuários a par do que tem sido adicionado na plataforma e quais são as novas produções que devem chegar em breve. A seção vai combinar o que é novo, o que está chegando e também o top 10 de séries no momento.

A função será atualizada diretamente e mostrará séries e filmes que devem ser lançados em até um ano.

A primeira fila que aparece no aplicativo das Smart TVs são as “Novidades na Netflix”, que incluem originais como Ratched, Enola Holmes e Bom Dia Verônica, bem como conteúdos licenciados como filme Ladybird. Em seguida, vem o top 10 do dia no Brasil, liderado pela série Emily em Paris e seguido pela novela infantil Chiquititas.

No terceiro menu, chamado de “Valem a Espera”, estão produções como Lúcifer (que terá a continuação da quinta e última temporada lançada em breve), e é possível marcar um lembrete para o usuário saber exatamente quando a série ou filme vai chegar à plataforma.

O quarto menu traz as estreias semanais. Nesta semana, por exemplo, constam séries como A maldição da mansão Bly, que será lançada no dia 9 de outubro, e a estreia da quarta temporada do drama adolescente Riverdale, que chega na Netflix também nesta sexta-feira.

O último menu mostra as estreias da próxima semana, como a série Distanciamento Social e o licenciado IT: a coisa, primeira parte do filme baseado no livro homônimo do autor americano Stephen King.

Foca na TV

A função, além de beneficiar o usuário, é um truque na manga da Netflix. Com isso, ela se diferencia ainda mais das concorrentes que não possuem funções parecidas. A experiência do usuário, por fim, fica ainda mais rica em tempos que o streaming só cresce.

Em abril, o streaming atingiu seu pico, com um aumento de 81% globalmente, segundo a consultoria americana Conviva. Na América Latina, 38% das pessoas passaram mais tempo consumindo serviços de streaming em relação ao ano passado. Na Europa, continente vencedor, o aumento foi de 174%.

Ao contrário do que se pensa, os usuários passam mais tempo vendo séries e filmes em Smart TVs, como a Samsung, a Roku e a LG. No segundo trimestre deste ano, o crescimento do uso dos dispositivos para consumir streaming aumentou 239% em um ano — além de dobrar sua participação no mercado de 7% para 15%.

Os dados da Conviva, enviados com exclusividade à EXAME, mostram que 40% dos latinoamericanos preferem assistir a séries e filmes em TVs conectadas, representando um salto de 155% em relação ao ano de 2019. As TVs com acesso à internet também saíram ganhando nessa, enquanto o uso de consoles para assistir streaming aumentou apenas 1%. E 19% assistem séries em seus smartphones.

No Brasil, segundo a consultoria GfK, o mercado de TVs cresceu 4% em faturamento entre 1º de janeiro e 12 de julho de 2020.

O lançamento somente para TVs é um movimento inteligente da Netflix. E coloca em evidência o poder que o serviço de streaming possui.