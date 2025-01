Nave da SpaceX falha no mesmo dia que Blue Origin chega a órbita

O primeiro voo de 2025 da Starship, produzido pela empresa de Elon Musk SpaceX, falhou, resultando na explosão da nave. "Serviu como um lembrete que o teste de desenvolvimento, por definição, é imprevisível", escreveu a companhia em nota.

A nave espacial estava em seu sétimo teste de voo e havia decolado com sucesso do Texas às 16h37 do horário local (19h37 do horário de Brasília) na quinta, 16. A explosão ocorreu no mesmo dia em que a espaçonave New Glenn da concorrente Blue Origin, cujo dono é Jeff Bezos, completou seu objetivo primário e atingiu a órbita.

Em sua conta no X, Elon Musk escreveu logo após a explosão de Starship: "Versões aprimoradas da nave e do foguete já estão aguardando lançamento".

O que aconteceu?

De acordo com a SpaceX, após a decolagem, a Starship foi bem sucedida na separação entre nave e foguete. Mas a equipe perdeu a telemetria depois de aproximadamente 8 minutos de voo, o que impediu a comunicação com o sistema de transporte.

Dados preliminares indicam que houve fogo em uma seção da nave, resultando em uma "desmontagem rápida não programa", termo geralmente utilizado para indicar uma explosão.

Musk, em um post no X, disse que houve um "vazamento de oxigênio/combustível na cavidade acima da parede corta-fogo do motor da nave, que foi grande o suficiente para gerar pressão superior à capacidade de ventilação".

A empresa comunicou ainda que detritos do foguete devem ter caído dentro do corredor designado para Starship. A SpaceX irá conduzir uma investigação para implementar correções e melhorias nos futuros voos de teste da Starship. "Como sempre, sucesso vem do que aprendemos, e esse teste de voo irá nos ajudar a melhorar a confiança da Starship", escreveu.