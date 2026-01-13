Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

As 10 principais tendências de IA que ganharam força na China em 2025

O avanço da IA no país resulta da combinação entre expansão da infraestrutura computacional, evolução dos chips, amadurecimento dos modelos de grande escala e crescimento das aplicações práticas

(J Studios/Getty Images)

(J Studios/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15h48.

Em 2025, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma tecnologia em desenvolvimento na China e passou a ocupar um lugar estrutural na economia, na ciência e nos serviços. É o que aponta o Relatório das Dez Principais Tendências de IA para 2025, divulgado pelo QuantumBit Think Tank.

Segundo o estudo, o avanço da IA no país resulta da combinação entre expansão da infraestrutura computacional, evolução dos chips, amadurecimento dos modelos de grande escala e crescimento das aplicações práticas. A seguir, as dez frentes que concentraram esse movimento.

1. Infraestrutura computacional vira ativo estratégico

A demanda por centros de dados cresceu de forma acelerada ao longo de 2025. Governos e grandes empresas ampliaram a capacidade de processamento para treinar e operar modelos de IA de grande escala.

O relatório aponta o poder computacional como base da chamada “indústria inteligente”, com investimentos voltados à eficiência energética, à construção de superclusters de GPU (Unidade de Processamento Gráfico) e à redução de custos operacionais.

Esse movimento acompanha uma tendência global, mas ganha contornos próprios na China, onde projetos nacionais de redistribuição de capacidade computacional ajudam a equilibrar oferta de energia e processamento entre regiões.

2. Chips projetados para IA

As exigências dos modelos de IA influenciaram diretamente o design de semicondutores. Em 2025, fabricantes chineses avançaram no desenvolvimento de chips voltados especificamente para treinamento e inferência, como ASICs (Circuitos Integrados de Aplicação Específica) e aceleradores dedicados.

Empresas como a Huawei, com a linha Ascend, ampliaram parcerias com provedores de nuvem e clientes corporativos para integrar essas soluções a ambientes de produção. O objetivo é reduzir a dependência de GPUs importadas e garantir desempenho adequado para modelos cada vez maiores, dentro das limitações do cenário geopolítico.

3. Pré-treinamento passa a definir a hierarquia dos modelos

O relatório destaca que o pré-treinamento passou a definir a hierarquia entre modelos de grande escala, enquanto a inovação em arquitetura determina o nível de eficiência desses treinamentos. Quem dispõe de mais dados, melhor infraestrutura e técnicas mais refinadas parte em vantagem.

Na prática, isso reforça a liderança de grandes empresas e centros de pesquisa. Modelos como o Qwen, da Alibaba, ganharam espaço entre desenvolvedores ao longo de 2025 justamente por combinarem base ampla de dados e boa eficiência, o que se refletiu em maior adoção e desempenho consistente.

4. Modelos de grande escala entram na fase de inferência

Em 2025, os grandes modelos deixaram de ser vistos como experimentos e passaram a operar de forma contínua em produtos e serviços. A prioridade deixou de ser apenas treinar modelos maiores e passou a torná-los mais eficientes no uso cotidiano.

Isso aparece em aplicações como assistentes digitais, automação de processos empresariais, análise de dados e atendimento ao cliente em plataformas de e-commerce, onde a inferência (respostas rápidas e estáveis), tornou-se o principal desafio técnico.

5. IA digital e IA física começam a se integrar

O relatório identifica a convergência entre IA da informação, sistemas físicos e inteligência incorporada. Em outras palavras, software e hardware passam a evoluir juntos.

Essa integração se reflete no avanço da robótica, da automação industrial e dos veículos autônomos. Empresas como a DJI e fabricantes de robôs industriais ampliaram o uso de IA para navegação, reconhecimento de objetos e interação com ambientes reais, aproximando a tecnologia de aplicações físicas concretas.

6. Reconfiguração dos pontos de entrada de tráfego digital

A IA passou a transformar a forma como os usuários acessam serviços digitais. Em 2025, agentes de IA começaram a atuar como intermediários entre pessoas e aplicações, organizando tarefas, informações e fluxos de trabalho.

Esses agentes se integraram a smartphones, computadores e plataformas de comunicação, reduzindo a dependência de interfaces tradicionais. Essa mudança altera o papel do “primeiro clique” e desloca parte do tráfego para sistemas baseados em IA.

7. Modelos multimodais ganham espaço

O uso de modelos capazes de integrar texto, imagem, vídeo e código avançou de forma visível em 2025. Essas abordagens ampliam o contexto das respostas e tornam as aplicações mais versáteis.

Na China, chatbots que combinam imagem e texto, além de ferramentas de geração de conteúdo audiovisual, começaram a ser adotados comercialmente, especialmente em plataformas digitais e serviços criativos.

8. IA incorporada em hardware cotidiano

A presença da IA se expandiu para dispositivos de uso diário. Veículos inteligentes, smartphones, wearables (tecnologia vestível) e outros equipamentos passaram a incorporar processamento de IA local, sem depender exclusivamente da nuvem.

Esse movimento aproxima a tecnologia do usuário final e amplia seu uso em atividades rotineiras, do transporte à comunicação e ao entretenimento.

9. IA acelera a pesquisa científica

O relatório aponta o uso crescente de IA em áreas como química, física e ciência dos materiais. Em vez de substituir pesquisadores, a tecnologia tem sido usada para acelerar simulações, testar hipóteses e otimizar experimentos.

Embora comparações com níveis humanos avançados sejam difíceis de medir, há evidências concretas de ganhos de produtividade e redução de tempo em etapas críticas da pesquisa científica e industrial.

10. IA de código aberto e rota chinesa para IAG

Por fim, o estudo destaca o fortalecimento de modelos de código aberto desenvolvidos na China e a busca por um caminho próprio rumo à inteligência artificial geral.

A estratégia combina abertura técnica, colaboração entre empresas e pesquisadores e desenvolvimento alinhado às demandas locais. O avanço do código aberto, nesse contexto, funciona como um instrumento de escala, redução de custos e formação de ecossistema, sem depender exclusivamente de modelos estrangeiros.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificial

Mais de Tecnologia

Qual cartão de memória usar no Nintendo Switch?

Mulheres e jovens redesenham o perfil do esporte no Brasil, aponta app Ticket Sports

Mark Zuckerberg anuncia iniciativa Meta Compute para ter infraestrutura própria de IA

Startups nucleares atraem investimento bilionário com reatores de pequeno porte

Mais na Exame

Casual

Além de 'Wicked' e 'Hamilton': 6 shows da Broadway para assistir em 2026

Brasil

Rio de Janeiro registra nove das 10 maiores temperaturas com máxima de 41°C

Mercado Imobiliário

Atualizar o valor do imóvel te livra de um imposto no futuro; vale a pena?

Pop

Cartola BBB: tudo o que você precisa saber sobre o fantasy game