Exportações da China superam expectativas em dezembro

Balança comercial da China: superávit comercial do país asiático cresce apesar de queda no comércio com os EUA. (VCG/VCG/Getty Images)
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 06h47.
Última atualização em 14 de janeiro de 2026 às 06h55.
As exportações da China cresceram acima do esperado em dezembro e levaram o superávit comercial do país a um nível recorde, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 14, pela alfândega chinesa.
As vendas externas avançaram 6,6% em dólares na comparação anual, acima da projeção de alta de 3% e do crescimento de 5,9% registrado em novembro, de acordo com a CNBC. As importações subiram 5,7%, resultado que marcou o ritmo mais forte desde setembro.
No acumulado de 2025, as exportações chinesas cresceram 5,5%, enquanto as importações ficaram estáveis. Com isso, o superávit comercial atingiu US$ 1,19 trilhão, alta de 20% em relação ao ano anterior.
O comércio entre China e Estados Unidos seguiu em forte retração em dezembro, em meio às tensões tarifárias entre as duas economias. As exportações chinesas para o mercado americano caíram 30% na comparação anual, enquanto as importações recuaram 29%, marcando o nono mês consecutivo de queda nas vendas externas para os EUA. No acumulado do ano, os embarques chineses ao país diminuíram 20%.
Apesar do cenário, Pequim e Washington firmaram em outubro uma trégua comercial de um ano, que incluiu a reversão de parte das tarifas e de medidas de controle de exportações. Como parte do acordo, a China se comprometeu a comprar ao menos 12 milhões de toneladas de soja americana até fevereiro, segundo dados oficiais.