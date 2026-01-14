Exportações da China superam expectativas em dezembro

As exportações da China cresceram acima do esperado em dezembro e levaram o superávit comercial do país a um nível recorde, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 14, pela alfândega chinesa.

As vendas externas avançaram 6,6% em dólares na comparação anual, acima da projeção de alta de 3% e do crescimento de 5,9% registrado em novembro, de acordo com a CNBC. As importações subiram 5,7%, resultado que marcou o ritmo mais forte desde setembro.

No acumulado de 2025, as exportações chinesas cresceram 5,5%, enquanto as importações ficaram estáveis. Com isso, o superávit comercial atingiu US$ 1,19 trilhão, alta de 20% em relação ao ano anterior.

Impacto das tarifas no comércio com os Estados Unidos

O comércio entre China e Estados Unidos seguiu em forte retração em dezembro, em meio às tensões tarifárias entre as duas economias. As exportações chinesas para o mercado americano caíram 30% na comparação anual, enquanto as importações recuaram 29%, marcando o nono mês consecutivo de queda nas vendas externas para os EUA. No acumulado do ano, os embarques chineses ao país diminuíram 20%.

Apesar do cenário, Pequim e Washington firmaram em outubro uma trégua comercial de um ano, que incluiu a reversão de parte das tarifas e de medidas de controle de exportações. Como parte do acordo, a China se comprometeu a comprar ao menos 12 milhões de toneladas de soja americana até fevereiro, segundo dados oficiais.