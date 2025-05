Musk diz que vai 'trabalhar 24/7' após colapso do X e queda nas vendas da Tesla

Elon Musk afirmou que voltará sua atenção total para suas empresas após o X (antigo Twitter) passar por instabilidades no último sábado, 24.

O pronunciamento ocorreu depois de milhares de usuários da rede social ficarem quase quatro horas com dificuldades para utilizar a plataforma.

Musk afirmou em sua conta no X: “de volta a trabalhar 24/7 e dormindo em salas de conferência/servidores/fábricas. Preciso estar super focado na X, na xAI e na Tesla (além do lançamento da Starship na próxima semana), pois estamos lançando tecnologias críticas”.

De acordo com dados do site de monitoramento Downdetector, por volta de 09h51 de sábado, 24, mais de 25.800 usuários relataram problemas no antigo Twitter. Às 13h09, o número havia caído para menos de 650.

Musk lidera o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), uma iniciativa dentro do Governo Trump, voltada à redução de custos que previa cortes em massa e o cancelamento de bilhões em contratos públicos.

A atuação política do bilionário, no entanto, gerou protestos contra a Tesla nos Estados Unidos e na Europa — o que afetou diretamente as vendas. Em 2024, a empresa registrou sua primeira queda anual nas entregas.

A dedicação de Musk na Tesla virou motivo de preocupação para investidores. Em resposta, ele anunciou que, a partir de maio, reduziria sua atuação no DOGE para apenas um ou dois dias por semana.