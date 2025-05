Novo carro elétrico da Xiaomi deve concorrer diretamente com modelo da Tesla 

A Xiaomi, conhecida pela produção de celulares, deve lançar seu segundo carro elétrico, quase um ano após anunciar investimento no setor.

O SUV YU7 promete uma autonomia de pelo menos 760km com apenas uma carga. Os dados superam o carro mais vendido da Tesla - Model Y - que oferece 719km por carga.

Os valores do carro chinês devem variar entre 250 mil e 320 mil yuans (US$ 34,7 mil a US$ 44,4 mil), enquanto o da Tesla começa em 263,5 mil yuans. O preço oficial será anunciado em julho, no lançamento do novo modelo.

Analistas projetam que as vendas mensais devem bater 30 mil unidades do carro da Xiaomi, podendo atingir até 360 mil veículos vendidos no ano. O automóvel da Tesla foi o segundo carro elétrico mais vendido na China nos últimos seis meses.

O primeiro carro elétrico da Xiaomi, o sedã SU7, chegou a entregar mais de 28 mil unidades em abril, após ter as vendas impactadas por um acidente na China, que resultou na morte de três pessoas. Após o caso, o governo chinês determinou mais cautela com a linguagem usada para anunciar sistemas de assistência ao motorista.

A concorrente Xpeng também prepara o lançamento da versão Max do modelo Mona M03, que possui recursos avançados de assistência ao motorista, para a próxima quarta-feira, 28.