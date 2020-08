Musk confirma que hacker russo tentou invadir os sistemas da Tesla

Elon Musk confirmou os rumores de que a Tesla teria sido vítima de uma tentativa de ataque hacker realizado por criminosos russos. O executivo que fundou e comanda a montadora americana confirmou que os invasores tentaram subornar um funcionário da empresa para que ele instalasse um ransomware nos servidores da companhia. Teria sido oferecido 1 milhão de dólares.

A notícia havia sido veiculada inicialmente pelo site Electrek, que informou na quinta-feira (27) que o russo Egor Igorevich Kriuchkov havia sido formalmente acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos pela tentativa de suborno para uma empresa, que não tinha sido revelada, do estado de Nevada.

Nesta sexta-feira, Musk usou seu próprio Twitter para confirmar os rumores de que o alvo do invasor era a montadora americana. Em seu perfil na rede social, o empresário sul-africano afirmou que “este foi um ataque sério”.

Much appreciated. This was a serious attack. — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020

O golpe de Krioutchkov baseava-se na instalação de um arquivo de ransomware para bloquear sistemas da Tesla. Este tipo de vírus, quando instalado, pode criptografar os arquivos, permitindo que somente quem possua um determinado código possa acessá-lo. Em geral, os criminosos pedem um “resgate” para que os sistemas voltem ao normal.

O passo mais difícil de todo este esquema é conseguir o primeiro acesso às máquinas da Tesla, que muito provavelmente são protegidas para impedir a instalação de programas desconhecidos. Por isso, Krioutchkov teria se encontrado várias vezes com um funcionário da companhia para suborná-lo para realizar a instalação.

Segundo o funcionário, que não teve seu nome revelado, o hacker russo planejava pedir 4 milhões de dólares de resgate dos dados que seriam confiscados. Isso foi relatado para a própria Tesla, que entrou em contato com o FBI explicando o caso. O funcionário, então, continuou se encontrando com Kriuchkov, mas desta vez estava gravando as conversas.

A prisão foi feita no dia 22 de agosto, quando Kriuchkov tentava deixar os Estados Unidos pelo aeroporto de Los Angeles.