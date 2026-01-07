Motorola estreia linha premium com o Signature e mira novo patamar no mercado Android

A Motorola apresentou oficialmente o Signature, seu primeiro smartphone de uma nova linha premium. O aparelho chega inicialmente a países selecionados da Europa com preço sugerido de 999 euros — cerca de R$ 6,3 mil em conversão direta. Em comunicado no blog oficial, a empresa cita um lançamento futuro na América Latina, mas ainda sem cronograma definido.

O lançamento marca uma mudança clara de posicionamento da Motorola, que passa a disputar espaço direto no segmento de alto padrão. O Signature combina design ultrafino, materiais diferenciados e especificações de topo, além de adotar uma política de sete atualizações de Android e sete anos de segurança, prática já consolidada por rivais como a Samsung.

Além do hardware, a empresa afirma que o Signature inclui um ano de serviços personalizados para viagens, restaurantes, bem-estar e estilo de vida, além do acesso a um clube exclusivo — um aceno ao público premium que vai além do dispositivo em si.

O Motorola Signature sai de fábrica com Android 16 e já nasce com uma promessa incomum para a marca: sete atualizações do sistema, o que leva o aparelho até o Android 23, além de sete anos de updates de segurança.

Este é o segundo grande anúncio da Motorola realizado na na CES 2026. Antes dele, a marca revelou o Razr Fold, dobrável com suporte a caneta stylus que mira concorrência direta com o Galaxy Z Fold 7.

Design fino como argumento de diferenciação

A Motorola deu protagonismo ao visual do Signature. O aparelho tem apenas 6,99 mm de espessura, número inferior à maioria dos topos de linha tradicionais, embora ainda acima dos ultrafinos apresentados em 2025, como o Galaxy S25 Edge e o iPhone Air.

A construção usa alumínio de nível aeroespacial e acabamentos que simulam sarja e linho, reforçando a proposta de luxo discreto. O modelo conta ainda com certificações IP68 e IP69, garantindo resistência à água e poeira.

A parceria com a Pantone continua presente, com duas cores exclusivas: Martini Olive, um verde-oliva com nuance dourada, e Carbon, um preto sóbrio que reforça a identidade premium da linha.

Na parte técnica, o Signature traz um conjunto de quatro câmeras de 50 megapixels:

Principal, com sensor Sony Lytia 828 , capaz de gravar vídeos em 8K .

, capaz de gravar vídeos em . Periscópica, com zoom óptico de 3x e sensor Sony Lytia 600.

e sensor Sony Lytia 600. Ultrawide, com campo de visão de 122° .

. Frontal, com sensor Sony Lytia 500 e gravação em 4K.

O desempenho fica por conta do Snapdragon 8 Gen 5, chip da Qualcomm posicionado logo abaixo do Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ele traz CPU de até 3,8 GHz e uma NPU, unidade dedicada a tarefas de inteligência artificial, mais potente que a geração anterior.

Para acompanhar o processador, o Signature oferece 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. A tela AMOLED de 6,8 polegadas entrega taxa de atualização de até 165 Hz e pico de brilho de 6.200 nits.

A bateria de 5.200 mAh usa tecnologia de silício-carbono e suporta carregamento rápido de até 90 W com fio e 50 W sem fio.