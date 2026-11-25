O celular soma mais de 414 mil buscas mensais no Google, número que tende a ser subestimado porque muita gente procura direto pelo modelo. No ChatGPT, quatro marcas disputam a recomendação em empate técnico.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de celular o ChatGPT recomenda na Black Friday?

A Apple aparece em 86,5% das respostas. Motorola (86,2%), Samsung (85,5%) e Xiaomi (85,5%) estão estatisticamente empatadas com ela. POCO (53,4%) e OPPO (52,4%) completam a lista de marcas citadas em mais da metade das respostas.

A Samsung é a primeira marca citada na maioria das vezes, com posição média de 1,31. A Apple costuma aparecer mais adiante, por volta da quinta posição. O ChatGPT destaca o parcelamento da Samsung em até 18 vezes sem juros e cita modelos "até R$ 1.000". A fonte mais usada pela IA nessa categoria é o site da Serasa.

Quanto custa um celular na Black Friday 2026?

Preços levantados pelo TechTudo e por guias de compra em novembro:

Entrada: Galaxy A07 (R$ 799), Galaxy A17 (a partir de R$ 919) e Moto G67 (R$ 1.188);

Galaxy A07 (R$ 799), Galaxy A17 (a partir de R$ 919) e Moto G67 (R$ 1.188); Intermediários: Galaxy A37 (R$ 1.553), Galaxy A57 (R$ 1.799), Moto G86 (cerca de R$ 1.850) e Motorola Edge 70 Fusion (R$ 1.999);

Galaxy A37 (R$ 1.553), Galaxy A57 (R$ 1.799), Moto G86 (cerca de R$ 1.850) e Motorola Edge 70 Fusion (R$ 1.999); Topo de linha: Motorola Signature (a partir de R$ 4.498, ante R$ 8.999 no lançamento) e Galaxy S26 Ultra de 256 GB (R$ 6.498);

Motorola Signature (a partir de R$ 4.498, ante R$ 8.999 no lançamento) e Galaxy S26 Ultra de 256 GB (R$ 6.498); iPhone 17: a partir de R$ 5.381; guias apontam R$ 4.500 como faixa ideal de compra. O menor preço registrado foi R$ 4.864,15, no Prime Day.

O que avaliar antes de comprar um celular?

Olhe além do preço. A política de atualizações define quanto tempo o aparelho continuará seguro: os Galaxy da linha A mais recentes prometem até seis anos. Para quem usa muito o celular, bateria acima de 5.000 mAh e 256 GB de armazenamento evitam dor de cabeça.

Os comparadores Buscapé e Zoom aparecem em 29,3% das respostas do ChatGPT, e o Mercado Livre, em 41,4%. O marketplace oferece até 24 vezes sem juros e mais de R$ 100 milhões em cupons nesta edição. Se a ideia é usar a IA para comparar modelos, veja como o ChatGPT virou consultor de compras na Black Friday.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de celular para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Apple, Motorola, Samsung e Xiaomi estão em empate técnico.

Qual o celular mais barato com bom custo-benefício? O Galaxy A07, por cerca de R$ 799, promete seis anos de atualizações.