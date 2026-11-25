O primeiro smartphone dobrável da Apple foi inspirado em um caderno de papel (Apple/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h22.
O celular soma mais de 414 mil buscas mensais no Google, número que tende a ser subestimado porque muita gente procura direto pelo modelo. No ChatGPT, quatro marcas disputam a recomendação em empate técnico.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Apple aparece em 86,5% das respostas. Motorola (86,2%), Samsung (85,5%) e Xiaomi (85,5%) estão estatisticamente empatadas com ela. POCO (53,4%) e OPPO (52,4%) completam a lista de marcas citadas em mais da metade das respostas.
A Samsung é a primeira marca citada na maioria das vezes, com posição média de 1,31. A Apple costuma aparecer mais adiante, por volta da quinta posição. O ChatGPT destaca o parcelamento da Samsung em até 18 vezes sem juros e cita modelos "até R$ 1.000". A fonte mais usada pela IA nessa categoria é o site da Serasa.
Preços levantados pelo TechTudo e por guias de compra em novembro:
Olhe além do preço. A política de atualizações define quanto tempo o aparelho continuará seguro: os Galaxy da linha A mais recentes prometem até seis anos. Para quem usa muito o celular, bateria acima de 5.000 mAh e 256 GB de armazenamento evitam dor de cabeça.
Os comparadores Buscapé e Zoom aparecem em 29,3% das respostas do ChatGPT, e o Mercado Livre, em 41,4%. O marketplace oferece até 24 vezes sem juros e mais de R$ 100 milhões em cupons nesta edição. Se a ideia é usar a IA para comparar modelos, veja como o ChatGPT virou consultor de compras na Black Friday.
Qual a melhor marca de celular para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Apple, Motorola, Samsung e Xiaomi estão em empate técnico.
Qual o celular mais barato com bom custo-benefício? O Galaxy A07, por cerca de R$ 799, promete seis anos de atualizações.