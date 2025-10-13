Opinião: estamos chegando no limite do desenvolvimento das tecnologias digitais

Por Patrice Caine*

Há mais de dez anos, Marc Andreessen escreveu: "o software está devorando o mundo".

Foi uma frase marcante, pois refletiu a importância de uma mudança que marcou uma era: aquela em que a tecnologia digital, de computadores e smartphones à internet e à inteligência artificial, revolucionou nosso cotidiano e o funcionamento de nossas economias.

Este ciclo de transformação tem sido pontuado por avanços espetaculares, muitas vezes impulsionados por startups capazes de remodelar setores inteiros em apenas alguns meses, graças ao poder das ferramentas digitais.

Sua velocidade de execução foi possibilitada pela proliferação de fontes de dados e pela disponibilidade de infraestruturas de computação robustas – que permitiram às empresas passar da ideia à produção em massa em tempo recorde –, bem como por financiamento abundante e barreiras de entrada relativamente baixas.

No entanto, este é um modelo finito

Ele depende de um conjunto de condições que não serão reproduzidas no futuro. Estamos entrando em uma nova era de inovação, onde os avanços virão menos de mudanças no uso do que do progresso científico fundamental. A inovação se tornará mais profunda e exigente.

As tecnologias emergentes mais promissoras (quântica, fusão nuclear, biotecnologia, novos materiais, interfaces cérebro-máquina...) estão intimamente ligadas a trabalhos científicos de altíssimo nível.

Desenvolvê-las exige ciclos longos, infraestruturas complexas, habilidades raras e financiamento que pode suportar vários anos de incerteza antes de quaisquer benefícios econômicos esperados.

Não se trata mais apenas de agilidade, engenhosidade de software ou design para o usuário: é um desafio para a ciência aplicada.

Isso não significa o fim da tecnologia digital

Pelo contrário, ela continuará sendo uma base essencial para projetar, simular, industrializar e distribuir essas inovações.

Mas a fonte dos avanços se moverá para a fronteira do conhecimento científico. Não uma substituição, mas uma convergência: a do software e das ciências físicas.

Ferramentas digitais avançadas, como a inteligência artificial, ajudarão, por exemplo, a produzir novos materiais com mais rapidez e eficiência. Por outro lado, o progresso nas ciências físicas aumentará o potencial das ferramentas digitais, em particular da IA.

No entanto, estamos testemunhando uma verdadeira mudança de paradigma que está redefinindo o mapa de habilidades, modelos econômicos e ecossistemas de inovação.

A Europa tem a sorte de ter conseguido preservar fabricantes em posição de prosperar nesta nova era, com um DNA tecnológico genuíno e capacidade de gerir prazos longos.

Beneficia-se também de uma rede acadêmica notável e de uma cultura científica ainda viva, apesar da crescente escassez de talentos em certas áreas críticas.

As condições para esse sucesso ainda precisam ser criadas

Isso significa ter um ambiente regulatório, fiscal e político estável e favorável, capaz de sustentar investimentos de longo prazo.

Envolve também o aprimoramento dos vínculos entre a pesquisa pública e as empresas privadas, e o desenvolvimento de uma ambição europeia coesa diante das estratégias de poder adotadas por certos Estados.

O mundo não será menos digital amanhã. Mas grandes inovações virão cada vez mais de empresas capazes de trabalhar em estreita colaboração com a pesquisa fundamental e combinar as ciências digitais e físicas.

Virão também cada vez mais da Europa? Se ela se dotar dos meios para alavancar seus ativos, o Velho Continente, que em grande parte perdeu a revolução das plataformas digitais para o consumidor, poderá ser a ponta de lança da profunda revolução tecnológica.

*Presidente e CEO da Thales, empresa líder global em tecnologias avançadas.