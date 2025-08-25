Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Mininovelas verticais desafiam streaming e conquistam audiência com episódios de 1 minuto

Usuários gastam mais de US$ 200 por mês para acompanhar séries curtas no estilo TikTok; modelo já supera plataformas como Netflix e HBO em número de visualizações

Para esse formato, os custos de produção variam entre US$ 100 mil e US$ 250 mil por série, muito abaixo de um único episódio convencional de TV (ReelShort/Reprodução)

Para esse formato, os custos de produção variam entre US$ 100 mil e US$ 250 mil por série, muito abaixo de um único episódio convencional de TV (ReelShort/Reprodução)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11h25.

Com episódios curtos de cerca de um minuto e tramas inspiradas em novelas, os minidramas filmados na vertical vêm se consolidando como alternativa ao modelo tradicional de streaming.

Plataformas como ReelShort, DramaBox e NetShort já somam dezenas de milhões de usuários ativos mensais e alcançam visualizações superiores a produções de grandes estúdios.

O modelo aposta em títulos sensacionalistas, como Pregnant by My Ex’s Professor Dad e Secret Surrogate to the Mafia King, que combinam drama intenso, personagens caricatos e relações marcadas por exageros e tensão sexual.

As histórias são pensadas para consumo rápido e divididas em episódios curtos, em formato vertical — o mesmo usado por redes sociais como TikTok.

Um exemplo é How to Tame a Silver Fox, assistido 356 milhões de vezes, segundo a produtora ReelShort — quase quatro vezes mais do que a segunda temporada de The Last of Us, da HBO Max, que teve cerca de 90 milhões de espectadores.

Apesar de produção e atuação consideradas “básicas” por críticos, a demanda é alta: muitos pagam até US$ 20 por semana para acessar bibliotecas de minidramas, enquanto uma assinatura sem anúncios da Netflix sairia mais barato, por US$ 17,99 mensais (no Brasil, o plano padrão sem publicidade sai por R$ 44,90).

Consumo rápido e fórmulas repetidas

O sucesso do modelo vertical se sustenta no consumo rápido e na repetição de fórmulas bem-sucedidas. Roteiros são frequentemente adaptados de produções chinesas ou coreanas e ajustados para o público ocidental.

Clipes chocantes de divulgação no TikTok ou Facebook estimulam o download dos aplicativos. Alguns apps verticais, como ReelShort, NetShort e DramaBox, já registram dezenas de milhões de usuários ativos mensais — números que superam várias plataformas tradicionais de streaming.

Para esse formato, os custos de produção variam entre US$ 100 mil e US$ 250 mil por série, muito abaixo de um único episódio convencional de TV, que pode custar milhões de dólares, mas suficientes para gerar receitas significativas quando uma produção faz sucesso.

Nesse cenário, além de audiovisuais gerados por inteligência artificial, produtores e atores apontam que a verticalização do conteúdo pode transformar a indústria. No futuro, fãs como Fierobe esperam ver histórias mais elaboradas e diversificadas, mesmo que continuem sendo assistidas em telas pequenas. Afinal, a necessidade de escapar da rotina após um dia longo de trabalho dificilmente mudará em breve.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaStreamingNovelasTikTokNetflixHBO Max

Mais de Tecnologia

TSMC elimina uso de equipamentos chineses em chips de ponta para evitar restrições dos EUA

Spotify Super Premium? Streaming prometia assinatura revolucionária, mas projeto foi para a gaveta

O plano da Apple para reinventar o iPhone no curto prazo

TikTok acelera uso de IA para moderação de conteúdo e reduz empregos no Reino Unido

Mais na Exame

Tecnologia

TSMC elimina uso de equipamentos chineses em chips de ponta para evitar restrições dos EUA

Future of Money

MetaMask, maior carteira para criptomoedas, lança 'dólar digital' próprio

Mercados

Ibovespa opera em alta com mercado repercutindo Boletim Focus

Mundo

EUA enviam caças para interceptar avião espião russo próximo ao Alasca