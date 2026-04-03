Nome díficil e produto ainda mais: empresa chinesa deve fazer o maior IPO da Ásia desde o Alibaba

A chinesa Zhongji Innolight, cujo nome pouco diz ao público geral, atua em um segmento ainda mais técnico: a fabricação de transceptores ópticos, dispositivos que convertem sinais elétricos em luz para transmissão de dados em alta velocidade. A empresa iniciou um pedido confidencial para realizar um IPO em Hong Kong que pode levantar até US$ 3 bilhões ainda em 2026, segundo a Bloomberg.

Apesar da baixa familiaridade fora do setor, a companhia já é listada em Shenzhen, um dos principais polos tecnológicos da China. No último ano, suas ações subiram seis vezes, impulsionadas pela demanda crescente por infraestrutura de inteligência artificial. Esse avanço se refletiu no balanço: o lucro líquido chegou a US$ 1,6 bilhão, o dobro do registrado em 2025.

O processo de abertura de capital em Hong Kong não foi confirmado oficialmente, mas ocorre em meio a negociações avançadas. A estratégia de dupla listagem, já adotada por outras empresas chinesas, busca ampliar o acesso a investidores internacionais e diversificar fontes de financiamento.

O interesse pela Zhongji está diretamente ligado ao papel de seus produtos na base tecnológica da inteligência artificial. Os transceptores ópticos são essenciais para o funcionamento de data centers e redes que sustentam aplicações de IA, permitindo a transmissão de grandes volumes de dados com baixa latência.

China intensifica corrida por IPOs no setor de tecnologia

O possível IPO da Zhongji ocorre em um contexto mais amplo de incentivo estatal ao mercado de capitais voltado à tecnologia. A China tem estimulado empresas a abrirem capital, sobretudo aquelas ligadas à cadeia de chips de IA, semicondutores voltados ao processamento de dados complexos.

Hoje, o maior IPO já realizado na Bolsa de Hong Kong continua sendo o da Alibaba, em 2019, que levantou cerca de 13 bilhões de dólares na sua listagem secundária na cidade. Se a Zhongji seguir com o processo, pode se tornar um retorno dos grandes IPOs chineses.

Relatórios locais indicam que mais de 350 companhias aguardam para realizar suas ofertas públicas. Apenas em janeiro, o país registrou US$ 6 bilhões em arrecadação com IPOs, um recorde recente, sinalizando a aceleração desse movimento.

Parte desse crescimento é sustentada por capital estrangeiro. Investidores como a JPMorgan Asset Management, braço de investimentos do banco americano, têm direcionado recursos para empresas como Alibaba, Baidu e Montage Technology, ampliando a presença internacional no setor.

Ao mesmo tempo, empresas locais vêm apresentando valorizações expressivas. A Moore Threads, desenvolvedora de GPUs, unidades de processamento gráfico, registrou alta de 400% no fim de 2025 após um IPO de US$ 1,1 bilhão em Xangai. O movimento reforça a estratégia chinesa de desenvolver alternativas próprias às líderes ocidentais, em um cenário de crescente disputa tecnológica.