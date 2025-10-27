Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Microsoft Teams vai contar onde funcionário está com base na rede Wi-Fi

Ainda em fase de desenvolvimento, a funcionalidade deve ser lançada globalmente em dezembro de 2025 para usuários do Teams em Windows e macOS

Microsoft Teams identificará o prédio ou local de trabalho onde o colaborador está, com base na rede à qual ele estiver conectado (Jaap Arriens/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14h03.

A Microsoft anunciou uma nova atualização para o Teams que vai  mudar a forma como os funcionários são localizados dentro das empresas: a plataforma de colaboração passará a atualizar automaticamente a localização de trabalho dos usuários quando eles se conectarem a uma rede Wi-Fi da organização.

Ainda em fase de desenvolvimento, a funcionalidade deve ser lançada globalmente em dezembro de 2025 para usuários do Teams em Windows e macOS. De acordo com a empresa, a ferramenta identificará o prédio ou local exato de trabalho onde o colaborador está, com base na rede corporativa à qual ele estiver conectado.

Apesar do anúncio, a Microsoft ainda não detalhou como a função será implementada, tampouco indicou se o recurso poderá ser desativado individualmente por cada usuário ou será controlado pelos administradores do Teams nas empresas.

Com essa atualização, a proposta é reduzir a confusão sobre quem está presencialmente no escritório e em qual unidade — algo comum no modelo híbrido. Por outro lado, a novidade pode gerar desconforto para quem prefere passar um dia mais reservado no escritório, sem que todos saibam exatamente onde está, inclusive para se concentrar e resolver tarefas que exigem atenção máxima.

Outras atualizações da Microsoft

A novidade faz parte de um pacote mais amplo de atualizações que a empresa tem promovido no Teams para aumentar a produtividade dos usuários. Nas últimas semanas, a Microsoft também anunciou que será possível salvar mensagens em conversas e bate-papos — recurso útil para evitar buscas longas por trechos importantes — e criar atalhos de teclado configuráveis, facilitando o acesso a símbolos e ícones usados com frequência.

Esse nova leva de recursos responde à pressão por tornar o Teams mais competitivo frente a plataformas como Slack e Zoom, principalmente no contexto corporativo híbrido. A Microsoft tem investido em funcionalidades que reforcem a organização do trabalho, o acompanhamento de tarefas e a integração entre usuários em diferentes formatos de jornada.

