Microsoft expande Windows Update para atualizar apps de terceiros

A Microsoft está ampliando o Windows Update para suportar a atualização de qualquer app desenvolvido por terceiros. A nova plataforma de orquestração permitirá, no futuro, que apps e drivers sejam atualizados junto com o sistema operacional da empresa, portanto, com programação conforme a atividade do usuário ou o status da bateria.

Inicialmente, o foco é para apps corporativos, mas a plataforma estará disponível para qualquer app ou ferramenta de gestão. Atualmente, a maioria deles é atualizada de forma independente, usando mecanismos próprios dos desenvolvedores, que já podem se inscrever para uma versão privada de testes.

Hoje, o Windows Update é usado principalmente para atualizar componentes essenciais do sistema, drivers e alguns aplicativos de gestão para periféricos, mas a ideia é que qualquer atualização possa ser combinada com a do sistema operacional. Os desenvolvedores poderão integrar seus apps às notificações nativas da ferramenta e eles serão listados no histórico de atualizações do sistema.

A Microsoft dará suporte a apps criados em MSIX e APPX, além de alguns apps Win32 customizados. Os que fizerem parte da orquestração de atualizações receberão automaticamente as melhorias futuras da plataforma Windows Update.

Empresa busca facilitar gestão de apps, mas uso ainda é incerto

No passado, a Microsoft já incentivou que desenvolvedores listassem seus apps na Microsoft Store, onde atualizações são gerenciadas automaticamente, mas muitos preferiram manter seus próprios mecanismos. A ferramenta Windows Package Manager também tentou resolver esse problema, mas tem uso restrito a usuários avançados e desenvolvedores.

Integrar mais atualizações ao Windows Update é um passo lógico para facilitar a gestão de apps, mas resta saber se grandes desenvolvedores, como a Adobe, adotarão essa plataforma para substituir seus instaladores próprios que rodam em segundo plano.