Meta quer 'descobrir' a idade pelo rosto; e o desafio vai muito além de reconhecer adolescentes

Os serviços na internet sempre tratou idade como um detalhe declaratório: bastava digitar uma data de nascimento qualquer para entrar. Agora, as plataformas de mídia e redes sociais começam a inverter essa lógica. Em vez de perguntar quantos anos alguém tem, no caso da Meta, a empresa pretende estimar a idade observando o próprio corpo da pessoa nas fotos e vídeos publicados, uma mudança que transforma o ato rotineiro de postar uma foto em um evento biométrico.

A empresa anunciou que começará a usar inteligência artificial no Brasil, nos Estados Unidos e na União Europeia para identificar usuários menores de 13 anos no Instagram e no Facebook. Segundo a Meta, o sistema analisa "pistas visuais" como altura, estrutura óssea e características faciais, além de sinais contextuais presentes em textos, legendas, comentários e referências escolares.

A tecnologia é complementar ao programa Teen Accounts, lançado pelo Instagram em 2024, que aplica restrições automáticas de conteúdo e tempo de uso a contas identificadas como de adolescentes. Caso a IA conclua que a conta pertence a uma criança abaixo da idade mínima permitida, o perfil poderá ser desativado até que o usuário envie um comprovante oficial.

De onde vem a mudança

Durante anos, as plataformas dependeram quase exclusivamente da autodeclaração de idade, um modelo que pesquisas mostraram ser sistematicamente burlado: nos Estados Unidos, estima-se que cerca de 40% das crianças entre 8 e 12 anos usem plataformas que exigem idade mínima de 13 anos.

Nos últimos cinco anos, Reino Unido, União Europeia e diversos estados norte-americanos endureceram regras sobre segurança digital de menores: o Children's Online Safety Act britânico, em vigor desde 2024, e o Kids Online Safety Act americano, aprovado em 2024 após anos de tramitação, tornaram verificação de idade uma obrigação legal, e não mais uma escolha das plataformas.

A pressão aumentou após pesquisas associarem uso intenso de redes sociais a problemas como ansiedade, distúrbios de sono e exposição precoce a conteúdos nocivos, tema que levou a ex-diretora de segurança do Facebook, Frances Haugen, a depor no Congresso americano em 2021 e que continua sendo objeto de litígios judiciais contra a Meta em dezenas de estados dos EUA.

Do ponto de vista técnico, o sistema funciona como uma combinação de visão computacional e análise comportamental. A visão computacional é um ramo da IA treinado para reconhecer padrões em imagens. Em vez de "entender" um rosto como humanos entendem, o algoritmo converte pixels em dados matemáticos e compara esses padrões com enormes bancos de imagens usados durante o treinamento.

A Meta não é pioneira nesse caminho: a empresa já usa visão computacional para detecção de nudez e violência desde 2016 e, desde 2022, passou a aplicar o modelo MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks) para moderação de conteúdo em escala, a estimativa de idade é, tecnicamente, uma extensão desse sistema já existente.

A estrutura óssea mencionada pela Meta provavelmente se refere a proporções faciais e corporais associadas a faixas etárias específicas, um campo conhecido como análise de morfologia craniofacial. É parecido com a forma como aplicativos como o FaceApp ou o recurso de estimativa de idade do Google Photos conseguem inferir idade em selfies, mas em escala industrial e integrado ao comportamento online do usuário.

Só que estimar idade biologicamente é muito mais complexo do que parece. O corpo humano amadurece em ritmos diferentes dependendo de genética, etnia, alimentação, ambiente e desenvolvimento hormonal. Um adolescente pode aparentar ser adulto; um adulto pode parecer mais jovem. Em ciência de dados, isso cria um problema clássico: falsos positivos e falsos negativos. Uma IA pode errar justamente nos casos mais sensíveis, bloqueando usuários legítimos ou deixando passar menores de idade.

Pesquisadores que estudam reconhecimento facial vêm alertando há anos sobre vieses algorítmicos. Muitos sistemas apresentam desempenho desigual dependendo de cor de pele, gênero e faixa etária. Em 2018, o estudo Gender Shades, conduzido por Joy Buolamwini e Timnit Gebru no MIT Media Lab, mostrou taxas de erro de até 34,7% no reconhecimento facial de mulheres negras, contra menos de 1% para homens brancos em sistemas comerciais de grandes empresas de tecnologia.

Desde então, empresas passaram a revisar modelos, a própria Meta criou o grupo de pesquisa Responsible AI e publica relatórios de transparência biométrica, mas o problema continua sendo tratado como um desafio em aberto da indústria, especialmente em populações sub-representadas nos dados de treinamento.

Existe também uma camada menos visível da discussão: privacidade. Para funcionar, a IA precisa analisar imagens pessoais continuamente. Isso transforma fotos comuns em matéria-prima biométrica. Na prática, plataformas passam a inferir atributos físicos e etários mesmo quando o usuário nunca forneceu essas informações explicitamente.

O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR) classifica dados biométricos como categoria especial de dados pessoais — o que exige base legal específica para tratamento —, e a autoridade irlandesa de proteção de dados (DPC), responsável por supervisionar a Meta na Europa por ser sede da empresa no bloco, já multou a companhia em mais de €1,3 bilhão desde 2018 por infrações relacionadas ao tratamento de dados pessoais.

A Meta argumenta que identificar menores é essencial para aplicar proteções automáticas e impedir que crianças acessem serviços destinados a adultos. A empresa não está sozinha. Google, TikTok e outras plataformas vêm investindo em tecnologias semelhantes, incluindo estimativas de idade por voz, comportamento e padrões de navegação.

O YouTube, por exemplo, já segmenta automaticamente o conteúdo exibido a usuários identificados como menores de 18 anos com base em sinais comportamentais. Demonstrando até onde as plataformas são capazes de interpretar somente a partir do comportamento — a surpresa estará em quando isso se estender a todo o corpo.