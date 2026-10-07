'Run BTS! 2.0': veja quando estreia o segundo episódio da série sobre BTS

'Run BTS! 2.0': RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook participam da nova edição do programa (AFP)
Freelancer
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18h45.
Os fãs do BTS ganharam um novo motivo para acompanhar de perto os sete integrantes. O grupo voltou a se reunir em frente às câmeras para uma nova fase de "Run BTS!", programa que acompanha RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook em brincadeiras, desafios e momentos de descontração.
Batizada de "Run BTS! 2.0", a nova temporada começou neste mês com episódios gravados em Toronto, no Canadá. Agora, os fãs já podem se preparar para o segundo capítulo da produção.
O primeiro episódio foi lançado na última terça-feira, 6, às 20h no horário da Coreia do Sul. O segundo capítulo já tem data marcada: domingo, 11 de outubro, também às 20h KST.
No Brasil, o horário corresponde a 8h da manhã de domingo, 11, considerando o horário de Brasília.
O especial de Toronto reúne RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook em atividades ao ar livre e competições entre os integrantes.
O episódio também deve explorar o pickleball, esporte que os integrantes demonstraram ter descoberto durante a turnê. O teaser divulgado pela BANGTANTV mostra os membros disputando uma partida e enfrentando uma possível punição para a equipe perdedora.
Os episódios de "Run BTS!" estão disponíveis no Weverse e no canal oficial BANGTANTV, no YouTube.
A nova fase representa o retorno do programa depois de quase quatro anos. A atração original estreou em 2015 e acumulou 155 episódios entre 2015 e 2023. Em 2026, o projeto voltou sob o nome "Run BTS! 2.0", com novos conteúdos ao longo do ano.