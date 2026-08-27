Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

'Você não pode deixar a paixão tomar conta': como Sérgio Sacani transformou audiência em negócio

No Startup Summit, em Florianópolis, Sérgio Sacani contou à EXAME como transformou uma audiência construída com divulgação científica em um negócio com cursos, pós-graduação e expedições

Sérgio Sacani, do Space Today: “Eu não comecei pensando em negócio em momento algum. Foi acontecendo naturalmente” (@greenfotografias)

Sérgio Sacani, do Space Today: “Eu não comecei pensando em negócio em momento algum. Foi acontecendo naturalmente” (@greenfotografias)

Bianca Camatta
Bianca Camatta

Freelancer em Negócios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10h00.

Priorizar nos meus resultados Google

No primeiro dia do Startup Summit, em Florianópolis, Sérgio Sacani, do Space Today, apresentou nesta quarta-feira (26) a palestra “O triângulo do futuro: IA, terras raras e exploração lunar”, sobre como o avanço da inteligência artificial, a disputa por minerais estratégicos e a exploração espacial estão conectados. Antes de subir ao palco, Sacani conversou com a EXAME sobre como transformou uma audiência construída a partir da paixão por astronomia em um negócio.

Formado em geologia, Sacani criou em 2009 o blog CiencTec, impulsionado por um interesse por astronomia que começou em 1985, com a passagem do Cometa Halley. O projeto cresceu, ganhou audiência e mudou de nome, tornando-se o Space Today. Com o tempo, o canal, que hoje soma mais de 2,3 milhões de inscritos, passou a atrair oportunidades comerciais e deu origem a outras frentes de negócio.

A transformação em empresa, segundo Sacani, não fazia parte dos planos. “Eu não comecei pensando em negócio em momento algum. Foi acontecendo naturalmente”, afirma.

A primeira oportunidade comercial surgiu quando uma empresa procurou o canal para patrocinar um conteúdo. Para emitir a nota fiscal referente ao trabalho, Sacani precisou abrir uma empresa. A partir daí, passou a buscar outros parceiros e patrocinadores. O que começou como uma necessidade para viabilizar um trabalho pontual ganhou novas frentes conforme a audiência aumentava.

Hoje, uma das principais frentes do negócio é a pós-graduação voltada à astronomia. Sacani afirma ter oito turmas ativas e cerca de 130 alunos. O modelo trouxe um componente importante para a operação: a receita recorrente, com pagamentos mensais feitos pelos alunos ao longo do curso.

A lógica passou a ser diversificar os produtos sem abandonar o tema que atraiu a audiência original. Além da pós-graduação, a empresa oferece cursos de astronomia e organiza expedições para pessoas interessadas em acompanhar fenômenos astronômicos.

Entre os projetos estão viagens para observar eclipses. Sacani já levou grupos ao exterior para acompanhar esses fenômenos e também prepara uma expedição no Brasil para acompanhar um eclipse lunar.

A diversificação também já passou por negócios que ficaram pelo caminho. Durante anos, Sacani manteve uma loja, mas decidiu encerrar a operação porque ela demandava muito trabalho. A lógica, porém, permaneceu: evitar que a receita dependa de uma única atividade.

“Se o curso não está bem em um determinado momento, tem outra parte que funciona. Se essa parte não está bem, tem o curso”, afirma.

Do conteúdo à receita recorrente

Produzir conteúdo por interesse pessoal envolve escolhas diferentes das necessárias para administrar uma empresa. Quando a audiência começa a gerar receita, entram na equação produtos, parceiros, pagamentos e custos. “Você não pode deixar a paixão tomar conta do negócio. Tem que ter um equilíbrio”, afirma.

O canal continua sendo o ponto de entrada para as demais atividades. O público conhece o conteúdo gratuito e, depois, uma parcela passa a consumir cursos, pós-graduação ou participar das expedições.

“O canal funciona como um topo do funil. O pessoal conhece, alguns gostam da área e começam a se interessar pelas demais frentes”, explica.

A estratégia permite construir diferentes produtos em torno de um mesmo público, sem abandonar o tema que deu origem à audiência. A astronomia, nesse modelo, funciona como o elo entre conteúdo, educação e experiências presenciais.

Divulgação científica como negócio

A expansão do negócio deve continuar de forma gradual, acompanhando o crescimento da audiência. Em vez de estabelecer uma meta agressiva de expansão, Sacani diz que a estratégia é avançar conforme novas pessoas entram no ecossistema criado a partir do canal.

Entre as próximas novidades está a publicação de um livro sobre astronomia ainda este ano. Ele também já trabalha em outro projeto editorial para 2027.

Apesar das possibilidades comerciais, empreender com divulgação científica no Brasil ainda é um desafio. Na avaliação de Sacani, existe resistência à ciência, o que torna a construção desse tipo de negócio mais difícil.

Ao mesmo tempo, é justamente o impacto sobre a audiência que, segundo ele, dá sentido ao trabalho. Sacani conta que recebe relatos de pessoas que passaram a estudar ou se interessar por ciência por influência de seus conteúdos.

Para o empreendedor, esse efeito mostra que a divulgação científica pode ir além da produção de conteúdo e criar uma comunidade em torno do conhecimento.

“Quanto mais divulgador científico tiver, mais incentivo e mais motivação a gente vai ter para a nova geração continuar estudando. Isso é importante para o país”, afirma.

Acompanhe tudo sobre:Startup Summit
Próximo

Mais de Negócios

Aos 56 anos, tradicional fábrica de sorvetes do Sul pede recuperação judicial

Empresa brasileira quer chegar ao bilhão com data centers — e já tem gigante dos EUA como cliente

Cidade de 3,5 mil habitantes ganha resort de R$ 120 mi na serra catarinense

'A era do lead barato acabou': o alerta do rei do tráfego pago para quem anuncia na internet

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: O futuro dos seguros será tecnológico, mas também humano

Inteligência Artificial

Trabalhadores sintéticos: por que quem mais usa IA está contratando mais, não menos

Negócios

Aos 56 anos, tradicional fábrica de sorvetes do Sul pede recuperação judicial

Pop

Fórmula 1: veja horários e onde assistir aos Treinos Livres do GP da Espanha