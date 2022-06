Meta enfrenta acusações de viciar jovens em Facebook e Instagram

A Meta agora é líder em outra tendência das redes sociais - ações judiciais que alegam que a empresa criou algoritmos que levam jovens a um vício destrutivo.

Oito processos protocolados em tribunais nos EUA na última semana alegam que a exposição excessiva a plataformas como Facebook e Instagram, ambos da Meta, levou a tentativas ou suicídios reais, distúrbios alimentares e insônia, entre outros problemas.

“Esses aplicativos poderiam ter sido projetados para minimizar possíveis danos, mas, em vez disso, foi tomada a decisão de viciar agressivamente adolescentes em nome dos lucros corporativos”, o advogado Andy Birchfield, diretor da Beasley Allen, o escritório de advocacia que entrou com as ações, disse em comunicado na quarta-feira.

As queixas somam-se a uma série de casos recentes contra Meta e a Snap, incluindo alguns apresentados por pais cujos filhos tiraram a própria vida. O litígio segue o depoimento de um ex-funcionário do Facebook no Congresso americano de que a empresa se recusou a assumir a responsabilidade por prejudicar a saúde mental de seus usuários mais jovens.

Um porta-voz do Facebook não respondeu a um pedido de comentário.

A Meta disse em abril que está melhorando as ferramentas que fornece para os pais acompanharem o que seus filhos fazem em suas plataformas. A empresa também disse que, para os adolescentes em particular, envia um lembrete “Faça uma pausa” que os leva a tópicos diferentes se eles se detiverem em um assunto por muito tempo.

Uma das novas ações foi movida por Naomi Charles, uma mulher de 22 anos que diz que começou a usar plataformas da Meta quando era menor e que seu vício a levou a tentar o suicídio e sofrimento.

A Meta “deturpou a segurança, utilidade e características não viciantes de seus produtos”, de acordo com um processo no tribunal federal de Miami.

Charles, como outros usuários, busca uma indenização para compensar a angústia, a perda do prazer pela vida e custos de hospitalização e contas médicas.

As alegações nos processos incluem design defeituoso, falta de aviso, fraude e negligência. As queixas foram apresentadas em tribunais federais nos estados do Texas, Tennessee, Colorado, Delaware, Flórida, Geórgia, Illinois e Missouri.