Lucro da Lenovo salta 512% no primeiro trimestre

A chinesa Lenovo reportou nesta quinta-feira um salto de 512% no lucro do primeiro trimestre, superando projeções de analistas, com mais pessoas trabalhando e estudando em casa e alimentaram a demanda pelos produtos da maior fabricante mundial de pessoais computadores.

O lucro do trimestre encerrado em 31 de março saltou para 260 milhões de dólares, acima da estimativa média de 204,7 milhões de dólares de sete analistas, segundo dados do Refinitiv.

A receita aumentou 48%, para 15,63 bilhões de dólares, de 10,58 bilhões de dólares um ano antes. Os analistas esperavam receita de 14,33 bilhões de dólares.

"Tivemos o trimestre mais forte no último trimestre; na verdade, não víamos esse crescimento em quase uma década", disse Yang Yuanqing, presidente da Lenovo, em entrevista à Reuters nesta quinta-feira, após o anúncio dos resultados.

Yang disse que o crescimento será sustentável mesmo quando as pessoas estiverem voltando aos escritórios em algumas partes do mundo, já que a pandemia mudou o comportamento das pessoas.

"Agora todo mundo quer ter um PC para si. Se você tem três filhos, precisa de três PCs para eles estudarem", disse.

Além disso, os negócios na China estavam fortes, acrescentou.

Yang disse que a Lenovo está "em melhor forma", apesar da escassez mundial de chips, impulsionada principalmente pela demanda maior do que o esperado por PCs, tablets e carros eletrônicos, e que continuará a crescer e superar o mercado devido ao seu exclusivo modelo híbrido de cadeia de suprimentos de sourcing de manufatura interna e terceirização.

"Para as grandes empresas, se podem comprar chips, vão comprar ... Acho que essa decisão é acertada, porque a falta vai durar pelo menos mais três ou quatro trimestres", disse.