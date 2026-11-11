Empresas de capital aberto venderam 108 mil bitcoins em 2026 com migração para IA

Um estudo realizado por analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) revelou que empresas de capital aberto venderam um total de 108.247 bitcoins no ano de 2026.

Perto de 94,1% dessas vendas foram realizadas por mineradoras de bitcoin, como MARA Holdings, Riot, Core Scientific, CleanSpark, Bitdeer, IREN e outras. O movimento reflete em parte a migração das companhias do setor para o negócio de inteligência artificial.

Mineradoras de bitcoin concentram 94% das vendas da criptomoeda

Segundo Vinicius Bitelo, analista de Research do BTG, a sustentabilidade econômica da mineração de bitcoin depende de produzir a criptomoeda a um custo inferior ao obtido com a sua venda. Com a queda no preço do BTC, a conta começa a não fechar por conta do alto consumo de energia elétrica e custo das máquinas que mineram a moeda digital. Assim, as empresas começam a vender suas criptomoedas para fazer caixa.

Bitelo lembra que esse cenário está fazendo parte do setor mudar sua principal fonte de receita. "Core Scientific, IREN Limited e TeraWulf já obtiveram mais de 80% de suas receitas no trimestre encerrado em setembro de 2026 em atividades ligadas à inteligência artificial e à infraestrutura de data centers para computação de alto desempenho", destaca.

Isso porque, conforme o negócio de minerar bitcoins se torna menos rentável, as companhias passam a usar suas receitas para investir em data centers, mirando a demanda das empresas de inteligência artificial.

Migração para IA é mais fácil para mineradoras de bitcoin

Como as mineradoras de bitcoin já possuem grandes espaços físicos e contratos de longo prazo com subestações elétricas com capacidade de centenas de megawatts, elas estão bem posicionadas para operar data centers. A troca de área não é tão custosa quanto seria para um novo entrante.

Fora isso, Bitelo comenta que os data centers de IA geram muito calor e as mineradoras já dominam tecnologias avançadas de resfriamento, inclusive o resfriamento líquido por imersão, algo que é necessário para manter um data center funcionando.

"A mineração de bitcoin deixou de ser a principal fonte de faturamento nessas empresas, mostrando a dimensão da reorganização do setor", afirma o analista.

O grande momento para as mineradoras de bitcoin é o halving, evento que ocorre a cada quatro anos e reduz pela metade a recompensa em emissão de bitcoins para quem minera a criptomoeda. "Com o próximo halving previsto para 2028, a emissão de novos bitcoins por bloco será reduzida pela metade, aumentando a importância da eficiência operacional."

Nesse contexto, Bitelo considera que as mineradoras precisarão combinar eficiência operacional com energia competitiva, endividamento administrável e capacidade de financiar a renovação dos equipamentos.

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