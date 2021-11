Levantamento do Google mostra os produtos mais procurados na Black Friday

Um levantamento realizado pelo Google mostrou que os produtos mais procurados pelos brasileiros na Black Friday são, ainda, os celulares. Outros produtos que registraram aumento nas buscas para o período também são TVs e Notebooks. Os dados foram coletados pelo Google entre 7 e 13 de novembro.

A pandemia ajuda a explicar alguns desses fatores: com o isolamento social e o home office, houve aumento de 45% no tempo conectado a esses aparelhos eletrônicos, segundo relatório do App Annie. Agora, parece ser o momento em que muitas pessoas buscam formas de atualizar esses gadgets, mesmo com o câmbio em alta e a subida dos juros.

Ainda segundo os dados do Google, mesmo com a liderança, os celulares não são os produtos que tiveram a maior alta nas buscas em comparação com a semana anterior, associados ao termo Black Friday. O ranking é dominado por games, com palavras como "Nintendo", "PSN" e até mesmo "Notebook gamer" entre as mais buscadas.

Veja os 10 produtos que tiveram maior aumento de buscas:

1 - Nintendo (+326%)

2 - Games (+131%)

3 - Notebook gamer (+130%)

4 - PSN (+107%)

5 - iPhone 13 (+106%)

6 - Caixa de som (+103%)

7 - Monitor (+103%)

8 - TV Smart (+86%)

9 - Smartphone (+86%)

10 - Celular (+86%)

No caso da Nintendo, que registrou aumento tão expressivo de buscas, um fator que pode contar a favor do termo é o lançamento do Pokémon Brilliant Diamond e do Shining Pearl, que estarão liberados para jogo a partir desta sexta-feira (19). Além disso, promoções do Switch também ganharam espaço recentemente.

Em relação ao porquê de os games estarem tão em alta, Gleidys Salvanha, diretora de negócios do Google para o segmento de Varejo, explica que é um movimento possivelmente associado às movimentações dessa indústria para o período. "No geral, os tópicos de maior aumento são similares ano a ano, mas, às vezes, somos surpreendidos. Houve um ano, por exemplo, em que a procura por sabão líquido e em pó disparou, refletindo a quantidade de promoções e propagandas do produto no período", afirma.

A executiva explica, ainda, que o Google mantém um relacionamento bastante estreito com as empresas nesse período, de modo a ajudá-las com insights durante o período de Black Friday. Para isso, a empresa conta com reforço das equipes de vendas, engenharia, produto e performance, de modo a atendê-los melhor.

A expectativa de vendas para o e-commerce na Black Friday continua em alta. Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e da Neotrust|Compre&Confie mostram que o varejo digital deve crescer 34% sobre o faturamento do ano passado, de R$ 126,3 bilhões.