Lenovo lança protótipo de laptop com tela transparente e realidade aumentada

A Lenovo mostrou nesta segunda-feira um protótipo de laptop com tela transparente, destacando como a maior fabricante de PCs do mundo está tentando inovar depois de dois anos muito ruins para o mercado.

A gigante chinesa da tecnologia exibiu o dispositivo no Mobile World Congress em Barcelona, a maior feira do setor de tecnologia móvel do mundo.

O laptop é equipado com um trackpad que apresenta um teclado sensível ao toque e uma caneta stylus para desenhar ou navegar.

A pergunta é: Por que você gostaria de ter esse tipo de dispositivo? A empresa chinesa mostrou alguns de seus recursos.

Um representante da Lenovo que fez uma demonstração para a CNBC colocou um girassol artificial atrás da tela. A câmera integrada ao laptop foi capaz de identificar o objeto como um girassol e fornecer informações sobre ele, usando a tecnologia de inteligência artificial.

Outro uso, segundo o representante, é em um cenário de construção. Por exemplo: se um arquiteto estiver projetando a extensão de uma casa, ele poderá ver a casa pela tela e usar a caneta stylus para desenhar o projeto e visualizar como ele será.

A tecnologia é semelhante à realidade aumentada em alguns sentidos. A RA, popularizada por óculos como o Vision Pro da Apple, é quando o conteúdo digital é sobreposto ao mundo real que você vê à sua frente.

Como o laptop é um produto conceitual, a Lenovo não tem planos de vender o dispositivo.

No entanto, os fabricantes de PCs estão olhando para o futuro depois de dois anos difíceis. As vendas de PCs tiveram um pico durante o auge da pandemia da Covid-19, mas quando as pessoas voltaram ao trabalho presencial, elas começaram a cair. No ano passado, as remessas de PCs caíram quase 15% em relação ao ano anterior, de acordo com a consultoria Gartner.

A Lenovo tem um histórico de apresentar dispositivos conceituais para provar sua capacidade de inovar. No ano passado, no MWC, a Lenovo exibiu um smartphone com uma tela que se enrola.