Baidu e Lenovo firmam parceria em IA para smartphones

O Baidu anunciou uma parceria com a Lenovo para apresentar sua tecnologia de inteligência artificial generativa (IA) nos smartphones da companhia de eletrônicos. As informações são da Reuters.

A Lenovo vende seus próprios telefones com marca própria e também é dona da marca de telefones Motorola. A tecnologia do Baidu, chamada de Ernie, já está incorporada nas lojas de aplicativos dos computadores pessoais e tablets da Lenovo.

A venda de smartphones com recursos de IA generativa para serviços como chatbots e tradução em tempo real se tornou uma nova tendência global depois que a tecnologia se popularizou no final de 2022 com o lançamento do ChatGPT.

O Google é visto como líder em smartphones de IA com seus telefones Pixel, enquanto a Apple está trabalhando para trazer modelos de IA generativa para o iPhone.

Mas os serviços de IA fornecidos por empresas dos EUA, como o fabricante do ChatGPT da OpenAI e o Google, não estão disponíveis na China, deixando o mercado para empresas chinesas. O mercado chinês agora oferece mais de 200 modelos de IA, incluindo dos principais concorrentes do Baidu, Alibaba e Tencent.