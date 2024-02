Xiaomi 14 Ultra já é candidato ao prêmio de celular com melhor câmera

A Xiaomi está usando o Mobile World Congress, a maior feira de tecnologia móvel do mundo, realizada em Barcelona, para lançar dois de seus carros-chefe, embora o mercado dos EUA não esteja contemplado devido às restrições impostas por Washington.

De acordo com o The Verge, o Xiaomi 14 e o 14 Ultra já foram anunciados na China, e hoje estão com designs mais refinados e recursos avançados de câmera. O 14 Ultra custará € 1.499 (cerca de US$ 1.624) e o 14 começa com preço sugerido em € 999 (cerca de US$ 1.082).

O Xiaomi 14 tem uma tela menor de 6,36 polegadas e vem com especificações de câmera mais modestas.

O 14 Ultra foi revelado oficialmente na China há apenas alguns dias, mas especialistas já o apontam como candidato ao prêmio de melhor celular com câmera de 2024. A câmera principal usa o novo sensor Sony LYT-900 de 1 polegada e inclui o sistema de abertura variável introduzido no Xiaomi 14 Pro (que foi lançado junto com o 14 na China em outubro, mas não faz parte do anúncio de hoje).

O 14 Ultra segue o exemplo do Samsung Galaxy S24 Ultra e inclui não apenas uma, mas duas lentes telefoto: uma de 3,2x e outra de 5x, ambas estabilizadas. E, sobre vídeo, ele segue a sugestão do iPhone 15 Pro e incorpora a gravação de registros. Esse é um recurso útil para uma pequena porcentagem de pessoas: significa que você pode usar o telefone em uma configuração de filmagem com várias câmeras e classificar as cores dos resultados para que correspondam a todo o resto.

O Xiaomi 14 Ultra se afasta das bordas curvas do ano passado e adota a tendência das bordas planas. Elas são mais fáceis de segurar, que mantém o celular mais confortável mão, segundo o The Verge,

O kit de câmera da Xiaomi para o Ultra tem uma atualização importante: a alça poderá funcionar como uma bateria externa para o telefone.