Kremlin volta a usar YouTube, enquanto restringe o acesso de russos à plataforma

O governo russo voltou a publicar vídeos no YouTube, plataforma da Alphabet Inc., após seis meses sem atividade.

As novas postagens surgem em um contexto de restrição ao uso da rede social no país, principalmente para críticos do presidente Vladimir Putin .

Segundo Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, “estamos utilizando todos os recursos para divulgar informações sobre o trabalho do presidente”.

Em julho, um legislador pró-governo anunciou que as velocidades de download do YouTube em computadores seriam reduzidas em até 70% , dificultando o acesso dos russos a uma das redes sociais mais usadas por opositores do regime.

Plataformas como Facebook, X (antigo Twitter) e Instagram já foram completamente bloqueadas pelas autoridades russas desde o início da guerra contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Nos vídeos mais recentes, o Kremlin publicou a participação de Putin em um fórum de investimentos e em uma reunião com conselheiros de segurança do grupo BRICS.

Um dos vídeos mais assistidos, com cerca de 185 mil visualizações , mostra o presidente russo encontrando um oficial militar ferido nos conflitos da Ucrânia.

A estratégia parece buscar manter a imagem do governo russa ativa no cenário internacional, enquanto suprime internamente as críticas e protestos contra a guerra.

Kremlin restringe plataformas e usa YouTube estrategicamente

De acordo com observadores, a retomada dos vídeos no YouTube reflete uma política dupla do governo Putin: bloqueio de redes críticas e uso seletivo de canais globais .

Isso revela uma tentativa de controlar o fluxo de informações dentro do país, ao mesmo tempo em que busca influenciar a opinião pública global.