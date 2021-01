iPhone tem uma série de menus e recursos escondidos. Veja como usar

Existem uma série de recursos do iPhone que só podem ser acessados com alguns gestos especiais na tela que nem sempre são naturais para quem utiliza o smartphone da Apple.

São ferramentas muito úteis no dia a dia. Elas permitem encontrar aplicativos e funções do celular de forma muito mais rápida, além de utilizar o smartphone com mais agilidade.

A maior parte dos recursos é nova e foi acrescentada nas versões mais recentes do iPhone e do iOS (o sistema operacional do smartphone). Portanto, quem tinha um iPhone mais antigo e trocou por um novo, pode não conhecer todos os recursos.

Veja abaixo uma lista dessas ferramentas e como utilizá-las.

Como fazer a tela do iPhone “descer” para alcançar o topo dela com o dedo

Desde que os iPhones ganharam modelos com telas maiores, ficou mais difícil alcançar os ícones e botões com uma mão só.

Mas para evitar que a pessoa precise ficar esticando o dedo até o topo da tela, de forma desconfortável, existe um recurso do iPhone que faz a tela “descer” até a metade do display temporariamente.

Para utilizá-lo faça os seguintes passos:

Abra o aplicativo “Ajustes”

Clique em “Acessibilidade”

Ative a opção “Alcançabilidade”

Agora, na parte inferior da tela, deslize o dedo rapidamente para baixo para fazer a tela “descer”. Lembre-se: é preciso arrastar o dedo na parte de baixo da tela, senão o atalho não irá funcionar

Como abrir o Central de Controle

Existe um comando muito útil no iPhone para acessar os atalhos das principais funções do iPhone – entre elas, colocar o celular no modo noturno, ligar ou desligar o Wi-Fi ou a rede de celular, colocar em modo avião, travar a tela na posição vertical (para evitar que ela gire na horizontal), entre outros.

Para abrir os atalhos, faça o seguinte:

Deslize o dedo para baixo a partir do canto superior direito da tela (onde ficam o símbolo do sinal de celular e o símbolo da bateria). A Central de Controle deve aparecer e basta clicar em um dos recursos de que você precisa

É possível configurar os atalhos que aparecem na Central de Controle. Se você quer remover ou adicionar novos atalhos faça o seguinte:

Vá no aplicativo Ajustes

Abra o item “Central de Controle”

Escolha os atalhos que deseja incluir ou remover na Central de Controle, clicando nos símbolos de “-“ (menos) ou “+” (mais).

Também é possível mudar a ordem que os atalhos aparecem na Central de Controle, clicando no símbolo com três linhas horizontais e arrastando o atalho

Como abrir e modificar os widgets do iPhone

Desde o lançamento do iOS 14 no ano passado, a mais recente versão do sistema operacional do iPhone, é possível acrescentar widgets na tela inicial.

Widgets são pequenas janelas que ocupam o espaço de dois ou mais ícones de aplicativos. Eles servem para mostrar informações importantes para o usuário, sem que ele precise abrir o aplicativo.

Pode ser, por exemplo, a temperatura e a previsão do tempo, o próximo compromisso marcado no calendário, a variação de uma ação na bolsa, entre outros.

Agora, se você não quer ocupar toda a sua tela inicial com esses “mini aplicativos”, existe um menu no iPhone que permite colocar os widgets e acessar as informações.

Para abrir esse menu de widgets faça o seguinte:

Na tela inicial do iPhone, deslize o dedo da esquerda para a direita.

Você verá os widgets-padrão que já foram adicionados pelo iPhone

Clique com o dedo e segure por 1 segundo até os ícones começarem a balançar

Escolha os widgets que você quer remover, clicando no símbolo “-“ (menos)

Clique no símbolo “+”, no canto superior esquerdo”, para ver os widgets disponíveis e adicioná-los ao menu

Clique e arraste os widgets para deixá-los na posição da sua preferência

Como fazer qualquer busca no iPhone

Um recurso muito útil para encontrar uma informação no telefone é usar o sistema de busca do próprio iPhone. Isso ajuda a encontrar um aplicativo que você está buscando, o nome de uma pessoa na sua lista de contatos, uma anotação feita no bloco de notas, um arquivo armazenado no telefone, uma configuração do iPhone que está buscando, entre outras informações.

Para acessar o sistema de buscas do iPhone faça o seguinte:

Na tela inicial, clique e arraste o dedo para baixo a partir do centro da tela. O iPhone vai abrir uma caixa de busca, e uma lista de aplicativos sugeridos

Faça a busca do item que você procura

Quando o iPhone mostrar os resultados, clique no item da sua preferência.

Se não encontrar, você pode clicar em “Mais resultados” para ver outros itens

Se preferir, desça a tela e escolha uma das opções para fazer uma busca somente em um aplicativo específico (exemplos: busca em Contatos, buscar em Calendários, buscar em mensagens, buscar em notas, buscar na App Store, etc.)

Como alternar entre aplicativos abertos no iPhone

Desde que os modelos mais novos do iPhone perderam o botão “Home”, ficou mais difícil alternar entre os aplicativos abertos. O recurso é útil principalmente quando você precisa pegar uma informação de um aplicativo para colocá-la em outra, por exemplo.

Para alternar entre os aplicativos faça o seguinte: