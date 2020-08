iPhone aumenta em até 76% a chance de encontrar alguém em apps de namoro

Publicar uma imagem utilizando um iPhone em aplicativos de relacionamento pode aumentar em até 76% as chances de dar um match com outra pessoa. Isso é o que mostra um estudo realizado pelo CompareMyMobile feito com 50.000 interações em diferentes plataformas e usando dispositivos de marcas como Apple, Samsung, Google, Huawei, entre outras.

A pesquisa também mostrou que outros dispositivos da Apple também causam um efeito positivo em relação aos apps. Fotos com gadgets como o relógio inteligente Apple Watch geram um aproveitou 61% mais alto, enquanto os fones de ouvido sem fio AirPods aumentam os matchs em até 41%, conforme reportado pelo 9to5Mac.

Por outro lado, exibir dispositivos de outras marcas pode diminuir as chances de obter sucesso nas plataformas. Quem ostenta um aparelho BlackBerry, por exemplo, vê uma queda de 74% na quantidade de combinações realizadas. Também há queda em relação ao uso de smartphones de marcas como Google (-10%), Sony (-14%), Huawei (-23%) e OnePlus (-30%).

Com exceção da Apple, a Samsung é a única que apresenta um resultado positivo em relação aos usuários que exigem seus produtos em fotografias postadas nesses apps. A chance de conseguir um match exibindo smartphones da fabricante sul-coreana é 19% maior.

Outro ponto interessante da pesquisa é que o engajamento varia de acordo com a região. Fotos com AirPods foram as mais populares em Nova York. Imagens que mostram um iPhone 11 foram as mais populares em cidades como Londres, Los Angeles e Vancouver. Já o Apple Watch foi o principal gadget para aumentar as curtidas em São Francisco e em Manchester.