iPhone 17: o que esperar da nova linha de smartphones da Apple

A Apple se prepara para revelar sua nova geração de smartphones em setembro de 2025, e o iPhone 17 já vem cercado de rumores que prometem revolucionar design, câmeras e desempenho.

Entre novidades, destaca-se um suposto modelo ultrafino, aprimoramentos significativos nas lentes, e uma linha com variantes para diferentes perfis de consumidores.

Mas o que mais os usuários podem esperar dessa nova família de iPhones?

Quando será lançado o iPhone 17 e quais modelos farão parte da linha?

A expectativa é que a Apple apresente o iPhone 17 na segunda semana de setembro de 2025, mantendo a tradição de lançamentos em setembro.

A linha deve incluir o iPhone 17, iPhone 17 Air (que substituirá o modelo Plus com foco em design ultrafino), iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Rumores ainda mencionam um possível iPhone 17 Ultra, embora essa versão não tenha confirmação oficial.

Quais devem ser as principais mudanças no design do iPhone 17?

Os modelos Pro devem trazer uma reformulação no módulo de câmeras, com um grande conjunto horizontal que ocupa toda a largura do aparelho, apresentando um bump transparente com bordas metálicas arredondadas. As versões Pro também podem abandonar as armações de titânio para adotar uma combinação de alumínio e vidro, diminuindo o peso e o impacto ambiental.

O iPhone 17 Air promete ser o mais fino já lançado pela Apple, com cerca de 5,5 mm de espessura, um design leve e minimalista que sacrifica algumas funcionalidades para alcançar esse perfil. A tela do Air deve ter 6,6 polegadas e bordas reduzidas, aproximando-se da estética das versões Pro.

Como será a performance dos novos iPhones?

Espera-se que os iPhones 17 Pro e Pro Max venham equipados com o novo chip A19, enquanto o modelo base deve manter o chip A18 da geração anterior, segundo análises recentes.

O iPhone 17 Air, surpreendentemente, pode contar com até 12 GB de RAM, similar aos modelos Pro, posicionando-o como uma opção intermediária poderosa.

Os modelos base e Air devem ter 8 GB e 12 GB de RAM, respectivamente, enquanto os Pro manterão 12 GB, ampliando a capacidade para multitarefas e processamento pesado.

O que há de novo nas câmeras do iPhone 17?

O salto nas câmeras promete ser significativo, com sensores triplos de 48 MP (principal, ultra-wide e telefoto), zoom óptico de 7x e zoom digital de até 100x. A câmera frontal deve receber um upgrade para 24 MP, com novos modos avançados de astrofotografia e a possibilidade de gravação em 8K.

Além disso, a adoção da tecnologia metalens no sensor de proximidade pode reduzir o tamanho do Face ID e melhorar a estética do display.

Como o iPhone 17 deve se sair no mercado, considerando a performance do iPhone 16?

O iPhone 16 foi o smartphone mais vendido globalmente em 2024, com o modelo Pro Max liderando as vendas individuais. No entanto, houve um crescimento na popularidade dos modelos-base, que ampliaram sua fatia de mercado nos EUA para 21% no último trimestre, enquanto as versões Pro tiveram a menor participação em cinco anos.

As pré-vendas do iPhone 16 foram 12% menores que as do iPhone 15, refletindo uma mudança no comportamento do consumidor para opções mais acessíveis. Mercados como Japão e Oriente Médio impulsionaram as vendas, enquanto os modelos Pro enfrentaram dificuldades na China por causa da concorrência e políticas locais.

A base mostra que a Apple deve apostar em uma linha diversificada com o iPhone 17, buscando atender tanto o público que prefere design e performance premium, quanto aqueles que buscam custo-benefício com o iPhone 17 Air.

Como a guerra comercial entre EUA e China pode elevar o preço do iPhone 17