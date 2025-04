Apple transporta 600 Toneladas de iPhones da Índia para os EUA para evitar tarifas de Trump

Em meio ao aumento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, a Apple intensificou suas operações na Índia, transferindo uma parte significativa da produção de iPhones para o país asiático.

A mudança foi impulsionada pela necessidade de evitar as pesadas tarifas impostas pela administração do presidente Donald Trump sobre os produtos vindos da China, tradicional polo de fabricação dos dispositivos da empresa.

Fontes próximas à operação revelaram para a Reuters que a Apple organizou uma série de voos cargueiros para transportar 600 toneladas de iPhones da Índia para os Estados Unidos, o que representa cerca de 1,5 milhão de unidades. A ação faz parte de uma iniciativa maior para aumentar o estoque da empresa nos EUA, um dos maiores mercados da Apple.

O objetivo da Apple ao mudar parte da produção para a Índia é evitar o aumento nos preços dos iPhones nos Estados Unidos, uma vez que, devido às tarifas de 125% sobre os produtos importados da China — a maior taxa imposta pela administração Trump —, analistas alertaram que os preços dos dispositivos poderiam subir consideravelmente. Para modelos mais caros, como o iPhone 16 Pro Max, com preço inicial de US$ 1.599, o aumento seria de até US$ 700, segundo cálculos baseados nas projeções feitas pela Rosenblatt Securities.

Além de transferir a produção para a Índia, a Apple fez um lobby junto às autoridades aeroportuárias de Chennai, no estado de Tamil Nadu, para acelerar o processo de liberação das mercadorias na alfândega. O tempo de espera foi reduzido de 30 horas para apenas 6 horas, criando um verdadeiro “corredor verde” para agilizar as remessas. Esse modelo operacional é semelhante ao utilizado pela Apple em alguns aeroportos da China, facilitando a movimentação de cargas de maneira mais eficiente.

Desde março, cerca de seis aviões cargueiros, cada um com capacidade para 100 toneladas, estão transportando iPhones da Índia para os Estados Unidos. A mudança de estratégia da Apple é uma resposta direta às tarifas de Trump, permitindo que a empresa mantenha os preços acessíveis e continue atendendo à demanda dos consumidores americanos, sem ser afetada pela alta dos custos devido às tarifas.

Com mais de 220 milhões de iPhones vendidos anualmente, a Apple agora obtém uma parte significativa de suas importações de iPhones para os EUA da Índia, com cerca de 20% do total vindo do país asiático, em comparação com a China, que ainda representa a maior parte da produção. Recentemente, a EXAME revelou que a Apple estuda ampliar a montagem de iPhones no Brasil.